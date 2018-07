Trump bakker væk fra Putins tilbud om afhøring af amerikanere Det amerikanske Senat har vedtaget en resolution mod at lade Rusland afhøre amerikanske statsborgere.

Rusland får ikke lov til at afhøre amerikanske statsborgere.

Sådan lyder det fra Det Hvide Hus torsdag, der dermed afviser et tilbud, som den russiske præsident, Vladimir Putin, gav ved mandagens topmøde i Helsinki.

Ved topmødet lød det fra Putin, at man ville have lov til at afhøre amerikanske statsborgere, hvis man skulle tillade afhøring af 12 russiske efterretningsofficerer, der af en amerikansk storjury er anklaget for indblanding i det amerikanske valg i 2016.

Afhøringen af de 12 personer skulle dog foretages af de russiske myndigheder. Amerikanerne ville kun få lov til at observere.

Samtidig skulle russiske myndigheder have tilladelse til at afhøre amerikanske statsborgere om andre sager.

De betingelser er den amerikanske præsident, Donald Trump, dog ikke med på, meddeler talsmand for Det Hvide Hus Sarah Sanders.

»Det er et forslag, der er fremsat i oprigtighed af præsident Putin, men præsident Trump er uenig i det«, lyder det i en udtalelse.

»Forhåbentlig vil præsident Putin gå med til, at de 12 identificerede russere kommer til USA for at bevise, om der uskyldige eller skyldige«, lyder det fra talsmanden.

På mandagens pressemøde i Helsinki, hvor Putin oprindeligt fremlagde sit forslag, lød det ellers fra Trump, at der var tale om et 'utrolig godt tilbud'.

Onsdag lød det også fra Det Hvide Hus, at præsidenten overvejede at gå med til tilbuddet, hvilket affødte kritik.

Meddelelsen fra Det Hvide Hus er kommet kort inden en afstemning i Senatet, hvor et overvældende flertal stemte for en resolution mod at lade Rusland afhøre amerikanske embedsmænd.

Stemmerne fordelte sig med 98 ja-stemmer til resolutionen og 0 stemmer imod. Alle demokrater stemte for og stort set ingen republikanere.

Trumps afslag på Putins forslag er blot det seneste tilbageløb efter mandagens pressemøde.

Præsidenten gik tirsdag ud og sagde, at han havde udtalte sig forkert på pressemødet i Helsinki, da han i en sætning sagde, at han 'ikke har nogen grund til at tro, at de gjorde det', om russernes mulige indblanding i det amerikanske valg i 2016.

Tirsdag lød det fra præsidenten, at han i virkeligheden skulle have sagt »jeg ikke har nogen grund til at tro, at de ikke gjorde det«. En slags dobbelt negation.

ritzau