Brev fra en hjemsendt migrant: Vi kan ikke blive siddende her Abdoulie Manneh søgte fra Gambia til Europa, men strandede i Libyen og blev sendt tilbage. Her er hans tredje brev fra Gambia.

Nu skal jeg så igen til at tænke over, hvordan jeg finder et arbejde. Det er der stadig ingen løsning på.

Man skal ud at lede hver dag og får nul og niks ud af det, men sådan er situationen altså her i Gambia.

Jeg vil tro, at alle de her problemer skyldes vores lands ledere, nok de fleste afrikanske landes ledere.

Jeg ville ønske, at der kunne komme en kvik superhelt, som behandlede alt og alle retfærdigt.

Det største problem med jobsituationen i de her lande er i hvert fald grådigheden hos de politikere, der har ansvar for væksten.

De tænker kun på sig selv og glemmer befolkningen og alle de unge mennesker.

Jeg har også lagt mærke til noget andet ved jobsituationen lige nu.

Det afgørende er at kende nogen i den offentlige eller private sektor, en person med en god stilling, som du kan opsøge og få hjælp af, så du kan blive ansat under ham.

Man kan have nok så gode papirer og være nok så god på sit felt eller til sit arbejde; hvis man ikke kender nogen i en god stilling eller hos en af myndighederne, har man ikke en chance for at få fat i det arbejde, man er på udkig efter og håber på at kunne finde tryghed i.

Jeg havde arbejde, før jeg forlod Gambia og søgte mod Europa. Jeg blev ikke fyret, dengang jeg skulle af sted.

Jeg skrev bare et brev til firmaet og forklarede, at de skulle finde en vikar for mig, fordi jeg tog hjem til min familie for at arbejde der i tre måneder. Og at jeg gjorde det, fordi for mig kommer familien før alt andet.

Gør uddannelsen færdig, Abdoulie

Da jeg så igen befandt mig i Gambia, ringede jeg til min tidligere chef for at forklare min situation. Hun sagde til mig, at det hele nok skulle ordne sig.

Men at der ikke var grund til at tage derhen nu, og at hun nok skulle ringe, når ramadanen gik i gang.

Det er et bageri, og jeg plejede at arbejde i produktionsafdelingen. Hun har stadig ikke ringet tilbage, selv om ramadanen er forbi.

Jeg har uddannet mig til elektriker og har også papir på noget af det, selv om jeg ikke blev helt færdig med uddannelsen.

Derfor tog jeg hen til energiselskabet Nawec. Der mødte jeg én – jeg fandt aldrig ud af, om han egentlig var chef eller hvad – men han lod mig ikke engang tale færdig og forklare, hvad jeg ville.

Da det gik op for ham, at jeg var ude efter arbejde, sagde han, at selskabet henter sine nye ansatte på uddannelsesinstitutionerne.

At jeg skulle gøre min uddannelse færdig og få det endelige eksamensbevis, og at skolen kunne sende mig i praktik hos dem, hvis jeg var god til mit arbejde.

De vil godt kunne ansætte mig, men hvis man ikke lever op til deres forventninger, sender de bare en væk igen, så man igen skal ud på egen hånd og finde et ordentligt arbejde.

Men her og nu er jeg altså ikke kvalificeret til at være hos dem, fordi jeg ikke fik min uddannelse gjort færdig.

Jeg har kun haft småjobs som elektriker i lokalområdet. For eksempel er jeg blevet ringet op og bedt om at reparere en loftventilator og nogle lamper og trække nogle kabler fra et hus til et andet.

Det er dog ikke det store, og man kan ikke rigtig tjene penge på den slags, så det er bare for at lave et eller andet.

Men hvis jeg vil gøre min uddannelse færdig, hvordan skulle jeg så få råd til mad? Hvem skulle betale for min mors mad, ja, hele min families?

De er jo afhængige af mig. Jeg kan ikke gå i skole og søge arbejde på samme tid. Sådan er det bare her i Afrika.