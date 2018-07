Historien bag: Brevet fra Abdoulie Strømmen af migranter mod Europa består af konkrete skæbner som Abdoulie.

Europæiske politikere taler gerne om strømme af migranter, når de skal beskrive de tusinder af overvejende afrikanere, der søger mod Europa i disse år.

I Italien taler nogle af de fremadstormende højrefløjspolitikere ligefrem om en invasion.

Ord som ’strømme’ og ’invasion’ har det til fælles, at de både angiver noget truende og noget upersonligt.

Det er ’noget’, der skal stoppes – om nødvendigt med magt eller aftaler med omstridte magthavere i Tyrkiet og Nordafrika.

Ved at gøre migrationen til noget upersonligt kan man lettere se gennem hver enkelt skæbne. Det gør det ikke bare lettere at kræve dem holdt ude – det er jo ikke noget personligt.

Men det gør det også mindre påtrængende at forstå, hvad der driver den enkeltemigrant, hvorved man imidlertid også risikerer at overse, hvordan man kunne forebygge strømmen.

Med brevene fra den tidligere gambianske migrant Abdoulie Manneh sætter vi netop fokus på en konkret skæbne.

Han er en af dem, der har forsøgt at komme til Europa via Libyen, men som endte i et af landets omdiskuterede detentionscentre, hvorfra han med hjælp fra FN blev fløjet tilbage til Gambia for et par måneder siden.

Politiken fulgte Abdoulies tur tilbage til hans landsby og bad ham efterfølgende om at skrive breve til os om sin hjemkomst. Dagens brev er det tredje.

Som du kan se, er det ikke let at vende hjem efter en mislykket færd: Der er mangel på arbejde i det fattige Gambia, og den lovede hjælp fra FN lader vente på sig, fordi tilbagesendelsen af migranter fra Libyens lejre og detentionscentre er blevet en større succes, end FN-systemet har ressourcer til at håndtere.

Europæiske politikere er ofte mere resolutte, når det handler om at holde migranter ude, end til at forebygge de problemer, der driver dem og er fjernt fra deres vælgere.

Men hvad så? Ender Abdoulie eller andre hjemvendte migranter med at gøre et nyt forsøg på at rejse væk?

Og vil de – fordi Libyen er blevet for farligt – så forsøge at rejse via Algeriet, der som omtalt her i avisen ellers har deporteret langt over 10.000 tilbage ved ganske enkelte at køre dem ud i ørkenen og bede dem om at gå til algeriske nabolande som Niger og Mali eller dø.

Vi har indtil videre kun mindsket strømmen til Europa ved at skubbe den længere væk fra vores egne grænser i bekvem afstand fra os selv. Men folk som Abdoulie er der stadig. Og de drømmer stadig om et bedre liv.