Officielt er Grækenlands krise slut — Lefteris mærker det bare ikke Lefteris er vokset op på Kreta og havde en klar drøm om, hvad med meningen med livet var. Sådan er det ikke mere.

Det hele var der. Byggegrunden lå der, tegningerne var klar. Huset skulle være 230 kvadratmeter med fuld kælder og første sal, og han havde lavet aftaler med både ingeniøren og håndværkerne. Han havde også talt med banken, men lånet var ikke forhandlet på plads.

Så meddelte den græske regering, at landets underskud var over 12 procent af landets bruttonationalprodukt (bnp) – fire gange de tilladte 3 procent ifølge de euroregler, landet havde forpligtet sig på. Regeringen bad Den Internationale Valutafond (IMF) om hjælp, kreditvurderingen røg fra topkarakteren A1 til bundkarakteren BBB+, og bankerne stoppede med at låne penge ud.

Serie Grækenland år 0 efter krisen Officielt er Grækenland ude af den krise, der bragte landet tæt på bankerot, når EU’s hjælpeprogram stopper 20. august. I denne serie, der begyndte mandag, er Politiken taget til det græske for at se, om krisen nu virkelig er ovre.

EU hjalp Grækenland med milliarder af euro under krisen. Det er jo fint nok, men det er jo ikke almindelige folk, der har fået glæde af det Lefteris Metaxakis

Det var i efteråret 2009. Huset blev aldrig bygget. I dag bor 42-årige Lefteris Metaxakis og hans kone Vaso samt de to døtre Evangelia og Ioanna til leje. Det bliver de ved med.

»Da jeg var barn, var drømmen at få mit eget hus. Sådan er det her på Kreta – det er det, der er vores mening med livet. Men i dag, hvis jeg fik 200.000 euro (1,5 mio. kroner), ville jeg ikke bygge hus. Så ville jeg starte en virksomhed«, siger Lefteris og tilføjer: »Men jeg har stadig grunden«.

Vi sidder på tavernaen i landsbyen Pigi uden for Rethymnon på Kreta. Her er Lefteris født og opvokset.

Her har hans forældre byens slagterbutik, som hans mor bestyrer. I køleboksen hænger fåret, hun har allerede lavet flere gode udskæringer, og kunderne får altid et glas vin, inden de går. Lavet af druer fra egen mark.

»Jeg kom hjem til Kreta i 2004 efter i flere år at have været regnskabschef på et stort hotel på øen Mykonos. Min løn steg og steg, men jeg ville hjem, så jeg valgte karrieren fra«, siger Lefteris, som tog kæresten med hjem og blev bager sammen med brødrene Adonis og Antonia.

»Jeg har ikke selv økonomiske problemer, kan give mine børn mad og tøj, men overskuddet er faldet gennem de senere år. Vi har simpelthen sværere ved at få penge fra kunderne« siger Lefteris, som arbejder 12 timer om dagen.

Arbejder du også om søndagen?

»Ja da. Selvfølgelig«, siger han: »Hører I om det ude i Europa? Jeg læser mange internationale aviser, men der står altid, at grækerne er dovne. Det passer ikke, vi er hårdtarbejdende folk«.

Flovt at tale om problemer

Han har god føling med, hvordan folk i området har det økonomisk. Han arbejder godt nok ikke mere som revisor, det gør hans kone, men han er fra en af de gamle familier, der har kontakter overalt.

»Området her er populært, grundpriserne er høje, og derfor er ejendomsskatten også høj. Så de, der har lidt land, og før var fattige folk med et par geder og et par får, er i dag ’rige’ og betaler skat af en jord, som ikke giver dem nogen indkomst. Og bliver de arbejdsløse, kan de ikke betale skatten. Men det skal de. Jeg har venner, der lige nu sidder og venter på at blive smidt ud af deres eget hus, fordi de ikke kan betale«, siger Lefteris.