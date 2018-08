Efter italiensk brotragedie: Kontroversiel minister har bøssen fremme med spredehagl Tragedien i Genova afdækker årtiers mangel på vedligeholdelse af veje, broer og bygninger. Staten har ladet private selskaber malke bilister uden at investere.

Mens redningsarbejdere fortsat leder efter overlevende efter brokollapset i Genova i det nordlige Italien tirsdag, er italienske ministre med indenrigsminister Matteo Salvini i spidsen i fuld gang med at placere ansvaret for tragedien, og den kontroversielle minister har bøssen med spredehagl fremme.

Det private selskab, som ejer og driver motorvejen og broen, er hovedansvarlig. Lokale kontrolinstanser har ikke været deres opgave voksen.

Tidligere konservative og socialdemokratiske regeringer har i bogstaveligste forstand ladet Italien forfalde, og selv EU har et medansvar, lyder det.

»Vi må spørge os selv, om det at overholde EU’s budgetregler er vigtigere end italienernes sikkerhed. Det er helt klart ikke tilfældet«, sagde indenrigsministeren, der også er formand for det indvandrer- og EU-fjendtlige parti Lega, onsdag under et besøg på Sicilien, inden han hastede videre til Genova.

Det er en henvisning til, at Italien skal overholde EU’s budgetkriterier og derfor har skåret ned på offentlige investeringer. Men problemerne er først og fremmest interne.

Mafia og politik

Generalsekretæren i landets næststørste faglige landsorganisation, Cisl, Annamaria Furlan, der er fra Genova, talte onsdag i et tv-program om ’mafiøs infiltration’ i hele byggesektoren og politiske hensyn, når infrastrukturprogrammer bliver iværksat, og beslutninger om deres vedligeholdelse skal tages.

Hun rammer et ømt punkt. Så sent som for to uger siden afviste trafikminister Danilo Toninelli fra Femstjernebevægelsen under pres fra partifæller i Genova et ønske fra flere parlamentarikere om at iværksætte undersøgelser med henblik på en erstatning af Morandi-broen og tilkørslen, som eksperter i flere år har betegnet som direkte farlig.

Alligevel forsøger regeringen og især Lega-leder Matteo Salvini at udnytte tragedien til det yderste. I forvejen har hans benhårde udlændingepolitik allerede givet pote.

Mens Lega fik godt 17 pct. af stemmerne ved valget i marts, ligger det nu til omkring 32 pct. i meningsmålingerne, og samlet ville Lega og Femstjernebevægelsen få 60 pct. af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Kritikken er ikke ny. Da komikeren Beppe Grillo i 2013 stiftede Movimento 5 Stelle, Femstjernebevægelsen, skrev han på sin blog jævnligt om et land med dårlig offentlig transport, og hvor ikke kun den rige kulturarv, men også nyere bygninger og infrastrukturer smuldrer væk på grund af manglende vedligeholdelse og brug af dårlige materialer.

Der kom syn for sagen efter jordskælvet i omkring byen L’Aquila i 2009 og igen i Appenninerne i august 2016.

I byen Amatrice lignede skolen, som i 2012 blev moderniseret for 1,5 mio. kr. med henblik på at modstå et jordskælv, en ruin.

Da chefredaktør Giustione Parisse fra avisen Il Centro i den nærtliggende by L’Aquila så skolen om morgenen efter skælvet, var hans første reaktion: »Hvornår holder vi op med at opføre bygninger af papmache?«.

Arbejdet blev udført af entreprenører med kontakt til mafiaen.

Ingen ved i dag, om der blev brugt underlødige materialer til Morandi-broen, der blev præsenteret som et teknisk mesterværk ved indvielsen i 1967.

Det er til gengæld tilfældet mange steder, og især i Norditalien har den verdensomspændende mafiaorganisation ’Ndrangheta fra Calabrien været involveret i mange skandaleramte byggesager i samarbejde med korrupte lokale embedsmænd.

Et andet spørgsmål i forhold til tragedien i Genova, som også dukker jævnligt op i andre sammenhænge, handler om kontrol og vedligeholdelse.

Inden for de seneste år er flere broer faldet sammen bl.a. som følge af en kombination af konstruktionsfejl og overbelastning. Som broen i Genova er et fåtal af dem projekteret til trafikmængden i 2019.