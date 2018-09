Skarp kritik fra EU's ombudsmand: Hu-hej-hast lynforfremmelse af Junckers højre hånd er dybt problematisk Udnævnelsen af Martin Selmayr som EU-kommissionens topembedsmand skete på baggrund af dårlig forvaltning, konkluderer EU's ombudsmand.

Hvordan kan det være, at Margrethe Vestager og resten af kommissærholdet forholdt sig passive, da kommissionsformand Jean-Claude Junckers højre hånd i februar i hu-hej-hast blev forfremmet til EU-komissionens øverste embedsmand?

Det spørgsmål sidder EU's ombudsmand, Emily O'Reilly, tilbage med, efter at have gransket forløbet i forbindelse med udnævnelsen af tyske Martin Selmayr til generalsekretær for EU-Kommissionen.

Emily O'Reilly konkluderer, at udnævnelsen skete på baggrund af »dårlig forvaltning«.

»Kommissærkollegiet er kollektivt ansvarlig for den dårlige forvaltning i denne sag. Det er ekstraordinært, at ingen kommissærer lod til at stille spørgsmål ved udnævnelsesproceduren til generalsekretær, som i sidste ende udløste velbegrundede bekymringer mange steder«, lyder det fra Emily O'Reilly.

Fulgte ikke reglerne - hverken i bogstav eller ånd

Udnævnelsen af Martin Selmayr kom som ud af den blå luft, ikke mindst for EU-kommissærerne, der først blev orienteret onsdag 21. februar. På samme møde, hvor de accepterede tyskerens ansættelse.

Først blev Martin Selmayr, der indtil da havde været stabschef for Jean-Claude Juncker, faktisk ansat som vicegeneralsekretær. Men så snart han var udnævnt til denne post, annoncerede kommissionsformand Jean-Claude Juncker, at den siddende generalsekretær, Alexander Italianer, havde besluttet sig for at gå på pension, hvorfor han foreslog, at Martin Selmayer blev ny topchef for kommissionen.

Og sådan blev det. To forfremmelser på en dag. Martin Selmayr gik fra nyudnævnt vicegeneralsekretær til generalsekretær på minutter.

Emily O'Reilly lægger ikke fingrene imellem i sin kritik.

»Den dårlige forvaltning opstod ved, at kommissionen ikke fulgte de relevante regler korrekt, hverken i bogstav eller ånd. Kommissionen skabte en kunstig opfattelse af behov for hastværk med at udnævne en ny generalsekretær - med henblik på ikke at offentliggøre et jobopslag«, skriver EU's ombudsmand og føjer til:

»Den organiserede også en ansættelsesproces til at udnævne en vicegeneralsekretær - ikke for at udfylde den rolle, men i højere grad for at gøre Hr Selmayr til generalsekretær i en hastig to-trins-udnævnelse«.

EU-kommissionen uenige i kritik

I følge Emily O'Reilly forsøgte kommissionen at få processen til at se »normal ud«, men i realiteten var der mindst 4 tilfælde af dårlige forvaltning - herunder involveringen af Martin Selmayr i ansættelsesprocessen og hemmeligholdelsen af den daværende generalsekretærs ønske om at gå af.

EU-ombudsmanden mener, at EU-kommissionen med den problematisk proces har slidt på den offentlige tillid til EU's administration.

Hun anbefaler, at EU-kommissionen udarbejder en særlig procedure for fremtidige udnævnelser til generalsekretær, som sikrer bedre tid til ansættelsen og ikke mindst sikrer, at jobbet bliver slået op.

EU-kommissionen deler ikke ombudsmandens konklusion, siger cheftalsmand Margaritis Schinas på et pressemøde i Bruxelles tirsdag. Han ville på pressemødet ikke erkende fejl begået i sagen og henviste igen og igen til en udtalelse fra HR-kommissær Günther H. Oettinger.

I denne udtalelse lyder det, at kommissionen »ikke deler alle aspekter i rapporten«, men at man glæder sig over, at ombudsmanden ikke bestrider lovligheden af udnævnelsen eller Martin Selmayrs kompetencer.

EU-kommissionen vil nu svare skriftligt på ombudsmandens kritik og vil »kigge på« ombudsmandens anbefalinger til at forbedre procedurerne.