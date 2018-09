Målinger af Sverigedemokraternas størrelse skaber vild forvirring

Sverigedemokraterna (SD) er ikke kun en ubehagelig sten i skoen for de syv andre partier i den svenske Riksdag. Partiet har også udviklet sig til en alvorlig hovedpine for meningsmålingsinstitutterne. De otte institutter, der tager temperaturen på de svenskere vælgere, giver en vidt forskellig prognose for det indvandringskritiske parti.

Ipsos, der analyserer for Dagens Nyheter, forudser en vigende tendens og skyder SD til at få 16,3 procent ved valget på søndag. Omvendt når institutterne YouGov og Sentio frem til en SD-tilslutning på henholdsvis 24,8 og 24,0 procent. Hos YouGov står SD sågar til at blive Riksdagens største parti. Ipsos skyder partiet til at halte efter både Socialdemokraterna og de konservative Moderaterna.

Netop Sentio og YouGov var dem, der ramte mest plet ved valget i 2014, hvor SD overraskede ved at få 12,9 pct. af stemmerne. Sentio målte sig dengang frem til 12,7 procent. Ipsos skød dengang på 9,4 pct.

Målemetoderne kan opdeles i to hovedgrupper: telefoninterviews og webpaneler. Men der er flere forskellige varianter af de to hovedspor. Både Sentio og YouGov benytter webpanelerne, som fagfolk kritiserer for at være upræcise.

Ifølge valgforskeren Henrik Ekengren Oscarsson har der siden valget i 2014 foregået »en febrilsk udvikling af metoderne« hos meningsmålingsinstitutterne, så de kunne blive bedre til at fange understrømmene i den svenske vælgerbefolkning.

Det er mærkeligt med så store forskelle i meningsmålingerne Tommy Möller, valgforsker

»Institutterne gør næsten hvad som helst. De slår knuder på sig selv for at forsøge at gøre det bedre«, siger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statskundskab ved Göteborgs Universitet.

Nøjagtig som før 2014-valget er SD havnet i modvind i slutspurten. I den sidste uge er det blevet afsløret, at 14 af partiets lokale kandidater har koblinger til nazistiske bevægelser. Partileder Jimmie Åkesson har fået hård kritik for ikke at ville vælge mellem den franske præsident Emmanuel Macron og Ruslands Vladimir Putin. Tirsdag måtte Åkesson ofre en fremtrædende politiker fra Riksdagsgruppen, som blev afsløret i at bruge skattepenge på privat taxakørsel.

Omvendt kunne SD i går lancere en positiv nyhed om, at en fremtrædende politiker fra Kristdemokraterne har meldt sig under SD’s faner.

Henrik Ekengren Oscarsson mener generelt, at SD har tabt lidt af pusten den seneste måned:

»I min samlede afvejning af opinionsmålingerne er SD gået et par procentpoint ned fra begyndelsen af august til nu. Men man skal altid huske, at der er tale om målinger af, hvad folk siger, de har tænkt sig at gøre. Det er ikke altid sikkert, at folk gør, hvad de har tænkt sig«.

SD’s styrkeforhold har stor betydning for magtdelingen efter valget. Partiet er prygelknabe for alle øvrige partier, som med forskellig stemmeføring afviser at samarbejde med Jimmie Åkesson og co.

Partiets vokseværk betyder, at hverken den traditionelle røde eller blå blok er i nærheden af at kunne danne flertal alene.

Stor SD-sejr kan ryste Sverige

Ifølge professor i statsvidenskab Tommy Möller fra Stockholms Universitet er det uhyre svært at bedømme, hvem der har ret i forudsigelserne.

»Det er mærkeligt med så store forskelle i meningsmålingerne, når det gælder SD«, siger Tommy Möller, der er ekspert i de politiske partier.

Möller kan godt forestille sig, at den såkaldte skamfaktor har klinget lidt af. Det vil sige, at de, som har tænkt sig at stemme SD, kan være blevet mere tilbøjelige til at indrømme det.

»Men det er desværre umuligt at sige noget præcist om. Jeg ville ønske, jeg havde en krystalkugle«, siger Möller.