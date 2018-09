Leif Beck Fallesen: Hvidvask-skandale oprulles i internationale medier - og giver Danske Bank store ridser i lakken Bloomberg, Wall Street Journal og Financial Times. Tre af de mest markante finansmedier i verden har alle i ugens løb haft Danske Banks sag om hvidvaskning på forsiden.

Hvidvask-skandalen i Danske Bank nåede i denne uge endnu et kritisk højdepunkt.

I dag ramte historien forsiden af USA's største finansmedie, Wall Street Journal. De fremlagde via anonyme kilder, at omfanget af pengeoverførsler, som undersøges for hvidvask, er på svimlende 960 milliarder kroner.

Leif Beck Fallesen, Politikens erhvervskommentator, siger, at der er tale om et »kolossalt stort beløb«.

»Beløbet gør det endnu mere utroværdigt, at ingen i Danske Bank lagde mærke til, at så enorme summer gik igennem filialen i lille Estland. Jeg nægter at tro det«, siger Politikens erhvervskommentator Leif Beck Fallesen.

Fakta Danske Bank-sagen i internationale medier Mandag d. 3 september: Verdens største internationale finansmedie, Financial Times, Danske Bank-sagen på deres forside. De fortalte, at pengeoverførsler for cirka 200 milliarder kroner blev undersøgt for hvidvask. Fredag d. 7 september: Det amerikanske finansmedie Wall Street Journal trækker også sagen om Danske Bank frem på deres forside. Ifølge deres oplysninger er det ikke pengeoverførsler for 200, men 960 milliarder, som undersøges for hvidvask. Efterfølgende bringer en lang række andre medier også historien. Vis mere

Tidligere på ugen var Danske Bank også at finde på forsiden af Financial Times, der ifølge Leif Beck Fallesen er verdens førende finansdagblad.

Ved anonyme kilder kan der altid være en lille tvivl om validiteten af oplysninger. Men Leif Beck Fallesen påpeger, at både Financial Times og Wall Street Journal er medier med en meget høj troværdighed.

Mens hvidvasksagen i en lang periode primært har været en historie i danske medier, er det altså nu blevet en tophistorie i internationale finansmedier. Og det er langt fra en god nyhed.

»Danske Banks internationale image har lidt meget stor skade i ugens løb. Det er alvorligt, fordi det svækker tilliden til banken, og hvis man ikke har tillid, vil man ikke handle med dem. Det påvirker helt klart deres muligheder for at gøre forretninger«, siger Leif Beck Fallesen.

Jeg kan ikke se, hvordan de kan genoprette tilliden internationalt uden at skifte ledelsen ud Leif Beck Fallesen

Indtil videre har hvidvask-sagen fra Danske Banks estiske filial ikke kostet jobs i topledelsen. Men den nylige internationale bevågenhed sætter ifølge Leif Beck Fallesen endnu mere pres på Thomas Borgen og den øvrige ledelse i Danske Bank.

For de store banker og finansielle institutioner læser, hvad de her store medier skriver. Og det kan ikke være gået mange i branchen forbi, at Danske Bank i stigende grad bliver forbundet med hvidvask.

»Ledelsen får ikke kun svært ved at overleve på grund af det moralske og etiske ved sagen. Der er også en forretningsmæssig vurdering - nemlig at de kan få svært ved at handle internationalt, når de er stemplet for at være med til hvidvask«.

»Jeg kan ikke se, hvordan Danske Bank kan genoprette tilliden internationalt uden at skifte ledelsen ud«, siger Leif Beck Fallesen.