Merkel er i store vanskeligheder efter sagen om fyring af omstridt efterretningschef

Sagaen om spionchefen

Hans-Georg Maassen, juristen, der har været chef for efterretningstjenesten BfV siden 2012, fortsætter i sin stilling på ubestemt tid, indtil en afløser er fundet.

Derpå bliver han departementschef i indenrigsministeriet, angiveligt med ansvar for efterretningstjenesten.

Ud over sagen fra Chemnitz kritiseres Maassen for at have for tætte bånd til det højrenationale parti AfD, hvilket han selv nægter.