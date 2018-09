Trumps kandidat i klemme: Kvinde vil vidne i næste uge i USA's senat mod Brett Kavanaugh Kvinde, der hævder sexovergreb som ung, vil vidne under visse betingelser mod kandidaten til USA's højesteret.

Kvinden, der har beskyldt dommeren Brett Kavanaugh for forsøg på voldtægt, da hun var teenager, siger, at hun under visse betingelser vil være klar til at vidne i næste uge over for en senatskomité om kandidaten til USA's højesteret.

Det siger hendes advokat ifølge avisen New York Times.

Det republikanske flertal i Senatet er opsat på at få en afstemning, hvor de kan bekræfte den konservative dommer som nyt medlem af USA's højesteret. Det er et af USA's mest indflydelsesrige job.

Republikanerne i senatskomitéen har insisteret på, at Christine Blasey Ford skal møde op mandag for at blive afhørt af kongresmedlemmerne. Også Kavanaugh er blevet tilkaldt for at give sin udlægning af, hvad der skete under en fest i Maryland, da hun var 15, og han var 17.

Ford vil være klar til at blive udspurgt i næste uge, men det skal være under 'betingelser, der er retfærdige og garanterer hendes sikkerhed'.

Det skriver hendes advokat i en e-mail til senatskomitéen.

Advokaten siger videre, at en afhøring mandag 'ikke er mulig, og komitéens insisteren derpå er arbitrær under alle omstændigheder'.

I e-mailen gentages ikke et tidligere krav om, at FBI først undersøger sagen.

Christine Blasey Ford fortalte forrige weekend til Washington Post, at mens hun gik på high school, var hun med til en fest i Maryland.

På et tidspunkt, da hun skulle ud på et toilet, dukkede Kavanaugh og en kammerat op - begge berusede - og trak hende ind på et soveværelse. Her skal han havde lagt sig oven på hende og forsøgt at flå tøjet af hende, mens han holdt hende for munden.

Hun frygtede, at Kavanaugh med sit greb om hendes mund ville komme til at kvæle hende. Hun fortalte, at hun kort efter slap ud af soveværelset og flygtede fra huset.

Kavanaugh benægter pure, at noget sådan skal være sket.

ritzau