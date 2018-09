Trump kræver beviser for sexanklager mod dommer Præsident mener, at hvis højesteret-nomineredes sexovergreb var slemt, så må det være meldt til politiet.

USA's præsident, Donald Trump, angriber i et tweet en kvinde, der anklager hans nominerede til højesteret, Brett Kavanaugh, for forsøg på voldtægt.

Trump kræver, at kvinden, Christine Blasey Ford, fremlægger beviser for, at hun som teenager blev seksuelt forulempet af Kavanaugh. Hun er i dag underviser på et college i Californien.

Præsidenten siger, at Kavanaugh er under angreb fra 'radikale venstreorienterede politikere', der forsøger at forpurre en afstemning i næste uge om at godkende Kavanaugh som dommer i højesteret.

Christine Blasey Ford er blevet bedt om at vidne over for en senatskomité mandag om beskyldningen.

»Jeg tvivler ikke på, at hvis angrebet på dr. Ford var så slemt, som hun siger, så ville der øjeblikkelig være foretaget en anmeldes til de lokale politimyndigheder af enten hende selv eller hendes kære forældre«, skriver Trump på Twitter.

»Jeg beder hende om at komme med disse anmeldelser, så vi kan få datoer, tid og sted«, tilføjer han.

Kavanaugh nægter, at han kender noget som helst til sagen.

Christine Blasey Ford fortalte forrige weekend avisen Washington Post, at mens hun gik på high school, var hun som 15-årig med til en fest nær hovedstaden Washington.

På et tidspunkt, da hun skulle ud på et toilet, dukkede den dengang 17-årige Kavanaugh og en kammerat op - begge berusede - og trak hende ind på et soveværelse. Her skal han havde lagt sig oven på hende og forsøgt at flå tøjet af hende, mens han holdt hende for munden for at forhindre hende i at skrige.

Hun frygtede, at Kavanaugh med sit greb om hendes mund ville komme til at kvæle hende. Hun fortalte, at hun kort efter slap ud af soveværelset og flygtede fra huset.

Ford har modtaget dødstrusler efter sine anklager og har måttet gå i skjul. Hendes advokat sagde torsdag, at Ford under visse betingelser vil vidne i Senatet i næste uge.

ritzau