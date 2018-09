Forstå konflikten: Danmark kan have lagt hus til iranske terrorbagmænd Et terrorangreb mod en militærparade i Iran har fået den iranske regering til at rette opmærksomheden mod flere europæiske lande, herunder Danmark. En talsperson for en organisation, der muligvis står bag angrebet, befinder sig nemlig i Danmark.

Lørdag blev mindst 25 dræbt og over 60 sårede under en militærparade i byen Ahvaz i Iran. Terrorister skød mod de væbnede styrker i paradeopvisningen fra en nærliggende park, og både soldater og civile blev ramt af skuddene. Paraden skulle markere årsdagen for krigen mellem Iran og Irak.

En talsperson fra organisationen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) har bakket op om angrebet.

Han hedder Yacoub al-Tostari, er bosat i Danmark og udtaler, at den nationale modstandsbevægelse har gennemført en operation imod nogle helt bestemte mål i Revolutionsgarden, der dog ikke var rettet mod civile. Han bekræfter udtalelsen til TV 2:

»Ahwaz National Resistance (ANR) tager ansvar for angrebet. Vi er en koalition af forskellige større og små grupper, hvor jeg er talsperson for ASMLA. Det er ANR, der står bag. Grunden til, at vi tager ansvar, er, at Islamisk Stat til at starte med tog ansvaret, men det er forkert«, siger han.

Islamisk Stat har nemlig også taget ansvar for angrebet. Ingen af organisationerne har dog bekræftet det med konkrete beviser, og det er derfor stadig uklart, hvem der står bag.

Ekstremister i eksil i Europa

Yacoub al-Tostari befinder sig i Danmark, og det faktum har fået den iranske regering til at reagere. Sammen med ambassadørerne fra Holland og Storbritannien blev den danske ambassadør kaldt til møde i Teheran natten til søndag hos det iranske udenrigsministerum.

Mødet omhandlede terrorangrebet og de europæiske landes mulige rolle i det.

Lektor og Iran-forsker på Københavns Universitet, Rasmus Christian Elling, forklarer, at ASMLA er en del af et større netværk, der i bredere kredse er kendt som Al-Ahwaz.

Det er den arabiske udgave af navnet på byen, hvor terrorangrebet fandt sted.

I det område er der et arabisk talende mindretal, der i årevis har haft problemer med den iranske regering. Nogle i det arabisktalende mindretal ønsker, at området skal løsrive sig fra Iran og etableres som en selvstændig arabisk stat.

ASMLA har kørt flere kampagner og holdt konferencer om den ønskede løsrivelse flere steder i Europa.

»Organisationerne i netværket Al-Ahwaz står for at løsrive en del af Iran, som de mener er et arabisk land, der er blevet overtaget af iranere. De mener, at de arabisktalende indbyggere i Iran bliver udsat for diskrimination og forfølgelse. De adskiller sig fra andre menneskerettighedsaktivister ved at mene, at man skal separeres fra Iran ved vold og magt«, siger Rasmus Elling Hansen.

Iran-forskeren understreger, at der er tale om en lille ekstremistisk fløj, der ikke har stor opbakning hos de arabisktalende iranere.

»Området er præget af store sociale og politiske problemer, og det prøver separatisterne at gøre sig til talsmænd for. Det kan de ikke gøre i Iran, og derfor sidder de i eksil i lande som Danmark, Holland og Storbritannien og kører kampagnerne herfra«, siger Rasmus Christian Elling.

Han forklarer, at både Storbritannien og Holland historisk set har huset flere separatister fra Iran. De findes i flere grupperinger, partier og udsplintrede grupper og kan derfor være svære at navigere rundt i.