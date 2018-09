19-årig mor fra Uganda kom med Ulla Tørnæs til FN: »Jeg bliver udnyttet i alle dele af mit liv«

Global gag rule

Donald Trump har underskrevet et dekret, der forbyder, at amerikansk udviklingsbistand går til organisationer, der udfører aborter eller informerer om muligheden for at afbryde en graviditet.

Forbuddet går også under navnet Mexico City-politikken, fordi det var her, at daværende præsident Ronald Reagan under en FN-konference i 1984 annoncerede ideen.

Siden har skiftende amerikanske politikere indført og annulleret politikken. Senest blev forbuddet ophævet af Barack Obama i 2009, efter George W. Bush indførte det i 2001.

Det er første gang, at en amerikansk præsident har fjernet et så massivt beløb fra området. Til sammenligning fjernede George W. Bush 600 millioner dollars fra området, mens Trump har fjernet cirka 8,8 milliarder dollars.

