Nobelprismodtager: »Jeg vil være den sidste pige i verden med en historie som min« I tre måneder var yazidiske Nadia Murad sexslave for Islamisk Stat. Hendes barske historie er talerør for tusindvis af kvinder med samme skæbne. Hun er nu en af to modtagere af Nobels Fredspris.

FOR ABONNENTER »Jeg vil være den sidste pige i verden med en historie som min«. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind