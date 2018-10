»Uacceptabelt«, sagde hun: Melania Trump fik præsidenten til at ændre sin politik I et nyt interview med amerikanske ABC fortæller den amerikanske førstedame, at hun ganske rigtigt var årsagen til, at præsidenten skiftede mening om at anbringe børn i bure.

USA's førstedame blev ganske enkelt overrumplet.

For Melania Trump anede ikke, at hendes mand havde gennemført en integrationspolitik, der ville adskille forældre fra deres børn og placere børnene i bure.

Som alle andre så hun det pludseligt i nyhederne. Det var »hjerteskærende«, siger hun i interviewet.

»Det sagde jeg også til ham derhjemme. Og jeg sagde: Jeg føler, det er uacceptabelt. Og han havde det på samme måde«, siger Melania Trump.

I et timelangt eksklusivt tv-interview med den amerikanske tv-station ABC slog Melania Trump for nylig fast, at hun var en af hovedårsagerne til, at præsidenten ændrede på den meget omdiskuterede integrationspolitik.

Siger noget om hendes status

Melania Trumps sekretariat udsendte i slutningen af juni en udtalelse, hvor der stod, at hun »hader at se børn adskilt fra deres familie«, men samtidig mente, at det var op til de politiske partier at finde en løsning.

Senere sagde en talsmand fra Det Hvide Hus, at Melania Trump havde opfordret præsidenten til at gøre, hvad han kunne for at holde familierne samlet.

Men at hun nu direkte fortæller, at hun har sagt til ham, at det var uacceptabelt er nyt.

Og det siger, ifølge ABC's korrespondent i Det Hvide Hus Cecilia Vega, noget om førstedamens rolle.

»Det her er ikke en præsident, der er glad for at vende 180 grader på hans beslutninger, så hvis det er førstedamen, der har overbevist ham, fortæller det meget om, hvor stærk en rådgiver hun er«, siger Cecilia Vega.

Jakken var et statement

I interviewet blev Melania Trump også spurgt til den omdiskuterede jakke med skriften »I really don't care. Do you?«, som hun bar til og fra flyveren, da hun besøgte de separerede børn.

En beklædningsgenstand, der i første omgang blev kaldt »bare en jakke uden skjulte budskaber«, af hendes presseafdeling. Men nu siger Melania selv, at den var et bevidst budskab til den venstreorienterede del af medierne, som altid er ude efter hende.

Interviewet handlede desuden om rygterne om præsidentens utroskab, og om hun har fået nye venner i Washington.

Se en del af interviewet her: