Europæisk analyse: EU udskyder sandhedens øjeblik om Brexit

Nogle gange er der brug for en god krise i politiske forhandlinger. Så skruer man lidt op for retorikken.

Som da EU-præsident Donald Tusk i sidste måned forsøgte at presse Theresa May til at levere indrømmelser med henvisning til den stramme deadline.

EU-topmødet midt i oktober var »sandhedens øjeblik« for Brexit-forhandlingerne, sagde Donald Tusk.

Andre gange er der brug for at afdramatisere situationen. Så skruer man lidt ned for dramaet. Som da EU-præsident Donald Tusk i dag, efter det før så afgørende topmøde, nu blot opfordrede til tålmodigt at »fortsætte forhandlingerne i en positiv ånd«.

Det er en skøn aften ... lad os ikke ødelægge den Angela Merkel på spørgsmål om Brexit

EU har med andre ord udsat sandhedens time på ubestemt tid. Analysen fra EU’s side er, at den britiske premierminister har så store politiske problemer på hjemmefronten, at hun ikke vil kunne få en skilsmisseaftale gennem det britiske parlament.

Og så giver det ikke mening at presse hende. EU skruer i stedet ned for krisestemningen for at købe Theresa May tid til at få styr sit bagland.

Det er imidlertid stadig et åbent spørgsmål, om Theresa May nogensinde får styr på sit konservative regeringsparti, hvor en stor gruppe højlydte parlamentsmedlemmer protesterer mod hendes Brexit-plan.

Tidligere hed det sig, at hun først skulle forbi den konservative partikonference i Birmingham i begyndelsen af oktober, før hun kunne komme med indrømmelser i forhandlinger.

Nu hedder det, at hun i hvert fald ikke kan rykke sig, før hun har fået finansloven humpet igennem i denne måned.

Theresa May forsøger at træde vande på begge sider af Den Engelske Kanal. Hun skal endelig ikke sige for meget. Hvis hun rutter med sandheden om, hvor langt hun vil gå i forhandlingerne, går den Brexit-polariserede britiske presse i selvsving med velvillig hjælp fra folk som ’partikammeraterne’ Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg.

Måske var det derfor, at Theresa May kun brugte 15 minutter af den halve time, hun havde fået stillet til rådighed onsdag aften, til at orientere EU-lederne om Brexit-forhandlingerne.

Den britiske premierminister sagde så lidt, at Angela Merkel valgte at aflyse et planlagt pressemøde og tog sig i stedet en sen øl med blandt andre Emmanuel Macron på Grand Place i Bruxelles. Da den tyske kansler af en turist blev spurgt til Brexit, svarede hun ifølge Reuters:

»Det er en skøn aften ... lad os ikke ødelægge den«.

Theresa May havde ikke nogen nye løsninger med til EU-topmødet, der kan løse den store knude i skilsmisseforhandlingerne: Hvordan man undgår en hård grænse mellem Irland og Nordirland efter Brexit.

En midlertidig løsning kan være at lade Storbritannien blive i EU’s toldunion i en overgangsperiode, indtil man finder en bedre løsning.

Men det kan vare årevis, og så risikerer Storbritannien at være bundet af de EU-regler, de gerne vil være fri af i det, der for EU-kritikerne vil føles som en evighed – en Brexiternity.

Klippeskrænten som motivation

På topmødet i Bruxelles nøjedes Theresa May med at sige, at der med intenst arbejde kan findes en aftale over de kommende »dage og uger«.

Men som den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, bemærkede i Bruxelles i dag, så har dage og uger den egenskab, at de med tiden bliver til måneder.