Overblik: Pakker med sprængstoffer sendt til flere prominente demokrater Flere prominente medlemmer af Det Demokratiske Parti har tirsdag og onsdag modtaget pakker med sprængstoffer.

Onsdag har Secret Service i USA oplyst, at der er fundet sprængstoffer, som er blevet sendt i pakker til en række fremtrædende demokrater, mediet CNN og milliardæren George Soros.

Her kan du få et overblik over, hvad der er fundet hvor:

* George Soros, milliardær og politisk stordonor.

Tirsdag skrev CNN, at milliardæren havde modtaget en pakke, som ifølge politiet tilsyneladende indeholdt sprængstoffer.

* Hillary Clinton, demokraternes præsidentkandidat i 2016.

Secret Service oplyser onsdag, at der er fundet "et funktionelt sprængfarligt objekt" i hjemmet hos den tidligere præsident Bill Clinton og den tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton.

Hverken Bill eller Hillary Clinton kom på noget tidspunkt i nærheden af pakken, oplyser Hillary Clinton.

* Barack Obama, demokrat og præsident fra 2009 til 2017.

En lignende pakke er også forsøgt sendt til den tidligere præsident Barack Obama. Heller ikke han eller hans familie var i nærheden af at komme i kontakt med pakken.

Den blev opsnappet af Secret Services kontrol med al post og alle pakker, der sendes til den tidligere præsident.

* CNN

En pakke adresseret til den tidligere CIA-chef John Brennan er onsdag blevet sendt til CNN. På et billede, som CNN har lagt op på Twitter, kan man se et cylinderformet objekt med ledninger, der løber ud af objektet.

CNN har evakueret deres bygning.

* Eric Holder, demokrat og tidligere justitsminister.

Ifølge mediet MSNBC er en pakke på vej til Obamas tidligere justitsminister blevet opfanget, før den kom frem.

Forbundspolitiet, FBI, oplyser, at pakken var sendt med forkert adresse, men med Debbie Wasserman Schultz' adresse som afsender. Pakken er derfor angiveligt blevet sendt retur mod hende.

Hun er medlem af Repræsentanternes Hus for demokraterne, og hun var et ledende medlem af Det Demokratiske Partis organisation under præsidentvalget i 2016.

* Maxime Waters, demokrat og medlem af Kongressen.

To anonyme kilder fortæller til CNN, at en mistænkelig pakke er blevet opdaget i Kongressen. Pakken er angiveligt adresseret til Maxime Waters, der er medlem af Repræsentanternes Hus.

Pakken undersøges for at finde ud af, hvad den indeholder.

* Falsk alarm.

På et pressemøde om pakkerne til Clinton-parret og CNN's studier i Time Warners bygning i New York, oplyser guvernøren for delstaten, Andrew Cuomo, at også han har modtaget en pakke.

Politiet i New York oplyser, at den mistænkelige pakke, der blev sendt til guvernøren, ikke har relation til de andre pakker.

Beretninger om, at senator Kamala Harris, der er demokrat og fra delstaten Californien, skulle have modtaget en lignende pakke, er også blevet afvist.

Kilde: AP og Reuters.

ritzau