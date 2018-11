Væbnede mænd kidnapper italiensk kvinde under angreb i Kenya

En 23-årig italiensk kvinde blev tirsdag aften bortført, da væbnede mænd udførte et angreb i et kystområde i Kenya.

Det oplyser politichef Joseph Boinnet ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge politichefen blev fem mennesker såret, da angrebsmændene begyndte at skyde vilkårligt omkring sig ved ottetiden lokal tid tirsdag aften. Tre børn er blandt de sårede. En 10-årig dreng blev skudt i øjet.

Angrebet fandt sted i Kilifi-amtet på Kenyas kyst ved landsbyen Chakama.

Den italienske kvinde, der blev bortført under angrebet, arbejdede som frivillig for ngo-organisationen Africa Milele Onlus i området.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det lokale politi kender endnu ikke motivet bag tirsdagens angreb.

»Hverken motivet eller identiteten på angriberne er kendt«, siger en talsmand for politiet.

Et øjenvidne til angrebet siger til Reuters, at angrebsmændene syntes at være af somalisk oprindelse.

» De talte somalisk«, siger Chad Joshua Kazungu, som så mændene bortføre den 23-årige kvinde fra Chakama.

Islamistiske militante baseret i Somalia har tidligere stået bag bortførelser af udlændinge langs Kenyas kyst.

Bortførelser af udlændinge er sjældne i Kenya, men har en ødelæggende virkning på landets vigtige turismeøkonomi.

Under en serie af bortførelser i 2011 blev en britisk mand skudt og dræbt og hans kone blev bortført. Det skete på en ferieø. Få uger senere blev en fransk kvinde bortført fra sit hjem i øgruppen Lamu.

Ikke længe efter blev to spanske nødhjælpsarbejdere bortført fra en flygtningelejr tæt på grænsen til Somalia.

ritzau