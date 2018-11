115 plastikbægre, 4 plastflasker, 25 plastikposer, et par klip-klapper og 1.000 mindre stykker plastik fundet i død hval En død kaskelothval viser, hvor store problemer, vore plastikfyldte verdenshave er i.

Det var et forstemmende syn, der mødte eksperterne, da de gav sig til at obducere en død kaskelothval.

Den var blevet fundet i den indonesiske Wakatobi Nationalpark mandag aften.

Det viste sig, at dens mave indeholdt 115 plastikbægre, et par plastiksandaler, fire plastflasker, 25 plastikposer og omkring 1.000 mindre stykker plastik.

PLASTFORURENINGEN AF VERDENSHAVENE I 1964 blev der fremstillet 15 mio. ton plastik. I 2014 var den mængde vokset til 311 mio. ton. Store mængder af plastik ender i havene, især udledt fra Kina, Indonesien og Filippinerne. Det er ikke kun hele plastposer, -flasker og -emballage, der forurener. Vejdæk, maling og kosmetiske artikler spreder også såkaldt mikroplast. Resultatet er, at over 90 pct. af havfuglearterne har plastik i maverne. Det samme er tilfældet for fisk: F. eks. har hver fjerde danske sild plast i maven. Kilde: Plastic Change. Vis mere

Om dyret er død af det plastik, det var kommet til at sluge under jagten efter føde i havet, er ikke opklaret endnu. Men fundene bekymrer Dwi Spurapti, der arbejder med bevarelse af havdyr for Verdensnaturfonden WWF.

»Selv om vi ikke har været i stand til at afgøre dødsårsagen, så er de ting, vi ser, helt forfærdelige«, siger han til nyhedsbureauet AP.

Kaskelotten har været død i et stykke tid, hvilket gør det vanskeligt præcist at fastslå, hvorfor det majestætiske dyr gik til.

Foto: Muhammad Irpan Sejati Tassakka/AP Da de indonesiske forskere åbnede maven på den døde hval fandt de over 1.000 stykker plastik.

Da de indonesiske forskere åbnede maven på den døde hval fandt de over 1.000 stykker plastik. Foto: Muhammad Irpan Sejati Tassakka/AP

Sagen bør ifølge landets minister for maritime forhold, Luhut Binsar Pandjaitan, få befolkningen til at indse behovet for at få styr på plastikforbruget. Indonesien håber at kunne mindske plastikforbruget med 70 procent inden 2025, blandt andet ved at opfordre butikker til at lade være med at give plastposer til kunderne.

»Folk må forstå, at plastaffald er en fælles fjende«, siger ministeren.

Det er ikke første gang i år, at et hvalfund understreger menneskehedens alvorlige problemer med det plastik, der ender i naturen. I sommer fandt marinebiologer hele 80 plastikposer i en grindeval. Der var så mange i bugen på dyret, at den ikke var i stand til at indtage sin vante føde mere.

Enorme plastik-udledninger

Forskere forudser, at der om blot 32 år vil være mere plast end fisk i verdenshavene.

Nogle af de rigtigt store syndere kender vi. Indonesien, Kina og Filippinerne er rigtigt slemme til at smide plast i naturen, omend alle andre lande også bidrager til den omfattende plastikforurening af verdenshavene.

Og en Greenpeace-undersøgelse fra Filippinerne har afsløret, at det er store erhvervsvirksomheder som Nestlé og Unilever, der blandt andre leverer problemet.

Plastsuppe i verdenshavene

En stor del af det sydøstasiatiske plastaffald ender i det, der er blevet kendt som den store plastik-ø i Stillehavet. Størstedelen er engangsplastik og fiskeredskaber så som net og beholdere, der er røget ud over rælingen.

Også Atlanterhavet og Middelhavet er fyldt med plastik, der er endt i havet i stedet for i skraldespandene. I vor eget Skagerrak har optællinger vist, at der er i gennemsnit 1.ooo stykker affald pr. 100 meter kyst.

Der er stort set ingen områder på kloden uden spor af den globale plastforurening tilbage. Sidste år kiggede et australsk-britisk undersøgelseshold på Henderson-øen i det sydlige Stillehav.

Den er ubeboet og isoleret: Der er 5.000 kilometer til nærmeste beboelse. Det, de fandt, var foruroligende: De indsamlede det plastik, der var skyllet op på blot to kilometer strand og kunne konkludere, at op mod 17,6 ton plastik havde fundet vej til den afsides beliggende ø. Der var omkring 672 stykker plast pr. kvadratmeter. Og hver dag kommer 3.570 nye stykker plast til, konstaterer de.

Ud over fiskegrej, så fandt de husholdningsaffald, der så ud til at stamme fra lande som Chile, Kina og Japan.

Foto: Rafiq Maqbool/AP En inder spadserer langs stranden ved Mumbai. Synet af det, der kunne være en uspoleret kyststrækning, er ikke opløftende. Arkivfoto.