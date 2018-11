Antallet af dødsofre ved Kabul angreb stiger til 55 Uklart om angreb blev udført af Taliban, der forhandler om fred med myndighederne.

De afghanske myndigheder oplyser, at antallet af dødsofre ved et angreb på en religiøs forsamling i Kabul er steget til 55.

Taleban afviser, at bevægelsen står bag angrebet mod en skole, hvor religiøse lærde var samlet til en ceremoni for at fejre profeten Muhammeds fødselsdag.

Myndighederne i Kabul siger, at det uklart, hvorvidt angrebets formål er at undergrave præsident Ashraf Ghanis regering eller om det er led i en strategi forbindelse med optrappede fredsbestræbelser i landet.

»På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvilken form for militant tænkning, der ligger til grund for angrebet«, siger en talsmand for sikkerhedsstyrkerne, som er med til at efterforske angrebet.

De religiøse ledere, der deltog i ceremonien var sunnimuslimer. Både Taleban og Islamisk Stat er også sunnimuslimsk.

»En selvmordsbomber detonerede sine sprængstoffer inde i en bryllupssal, hvor islamiske religiøse lærde var samlet for at fejre profeten Muhammeds fødselsdag«, sagde en talsmand for myndighederne, Najib Danish, til Reuters efter angrebet, hvor op mod 60 blev meldt såret.

I juni erklærede Islamisk Stat ifølge AP, at de stod bag et angreb på et møde blandt flere af landets førende religiøse ledere.

USA's særlige udsending til Afghanistan sagde i weekenden, at han håber i en fredsaftale med Taliban vil være i hus i april 2019.

Zalmay Khalilzad leder i Kabul forhandlinger mellem USA, Taleban og den afghanske regering. Han sagde til journalister, at han håber at se 'en fredsaftale underskrevet inden den 20. april næste år.

Han har haft møder med ledere af den militante islamistiske gruppe i Qatar i oktober med henblik på at få den 17 år lange krig i Afghanistan bragt til en afslutning.

ritzau