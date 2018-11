Drama afsluttet: Migranter på skib i libysk havn fjernet med tåregas og gummikugler Efter at have barrikaderet sig i ti dage på et fragtskib i den libyske havneby Misrata blev cirka 80 migranter i går fjernet med magt.

Den libyske kystvagt mistede i går tålmodigheden med omkring 80 migranter, som i ti dage havde nægtet at forlade fragtskibet ’Nivin’ i den store libyske havneby Misrata. Kystvagten tvang migranterne fra borde med tåregas og gummikugler.

’Nivin’ samlede migranterne op 9.november i farvandet ud for den libyske kyst, da den gummibåd, de forsøgte at krydse Middelhavet i, begyndte at synke. Migranterne var flygtet fra blandt andet Sudan, Nigeria og Bangladesh.

Da ’Nivin’ lagde til kaj i Misrata, var der over 90 migranter i lasten. Efter nogle dage forlod 14 frivilligt skibet, mens resten nægtede at gå i land. De ville hellere dø end atter sætte deres fødder på libysk jord, meddelte de.

»I kan komme og hente mit lig i land«, sagde en ung sudaner på det tidspunkt.

Det var Libyen, de var sejlet ud fra i deres usødygtige gummibåd efter at have været udsat for tortur, afpresning og diverse andre overgreb i libyske tilbageholdelsescentre. Nu insisterede de på at blive sejlet til Europa.

Flere af migranterne havde kemiske forbrændinger fra den blanding af benzin, urin og saltvand, der typisk skvulper rundt i bunden af de store gummibåde, som menneskesmuglerne sender dem afsted i.

De libyske myndigheder forhandlede i godt en uge med migranterne for at få dem til at forlade ’Nivin’ i god ro og orden.

Tawfiq Esskair, der er chef i den libyske kystvagt, siger til nyhedsbureauet Reuters, at en styrke tvang migranterne i land med tåregas og gummikugler. Seks blev såret og kørt på hospitalet, men er ifølge Tawfiq Esskair nu i fin form.

Resten blev fragtet til et af de tilbageholdelsescentre i Misrata, som var det sidste sted på Jorden, de havde lyst til at gense.