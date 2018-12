Labour samler underskrifter til mistillidserklæring mod May

Mødet i Underhuset nåede knap nok at ende, inden Labours Ian Murray havde tweetet om en mistillidserklæring mod May med forslaget om en ny folkeafstemning. Flere end 30 Labour-folk har allerede underskrevet brevet, og mange flere lægger nu pres på partiets leder, Jeremy Corbyn, om at gå videre med en mistillidserklæring til regeringen:

Following today’s farcical events by the Government, I have written with dozens of colleagues to ask Jeremy Corbyn to press a vote of no confidence this week and then go immediately for a @peoplesvote_uk pic.twitter.com/JmBcLRbXDk — Ian Murray (@IanMurrayMP) 10. december 2018

Labours Jeremy Corbyn var den første til at reagere på Mays udmelding fra talerstolen i parlamentet tidligere på aftenen, da Theresa May meddelte, at afstemningen om brexit-aftalen i morgen bliver udskudt. Corbyn udtrykte stor utilfredshed om aftalen, som han mener vil være dårlig for Storbritannien og landets økonomi. Han spurgte May, om hun søgte substantielle ændringer eller blot små, nu hvor hun udskød.

På Twitter udtrykker Corbyn, at Mays udskydelse udelukkende handler om at trække tiden så langt ud som muligt, så hun kan samle sig stemmer bag den nuværende brexit-aftale:

We don't have a functioning government.



Theresa May is trying to buy herself one last chance to save this deal.



But if she doesn’t secure the changes required then she must make way for those who can. #BrexitVote #BrexitShambles pic.twitter.com/4XtclmhXha — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 10. december 2018

Det er den såkaldte bagstopper for landgrænsen, der er hendes primære årsag til at udskyde afstemningen.

Bagstopperen skal sørge for at grænsen mellem Irland og Nordirland forbliver åben, selv om EU og Storbritannien ikke får indgået en handelsaftale, inden brexit bliver til virkelighed. Bagstopperen er lagt ind i den store brexit-aftale, men mange i det britiske parlament er utilfredse med den.

Mays plan tidligere på aftenen var at kigge mod Bruxelles for at diskutere mulige ændringer i brexit-aftalen, men det lader til at være en svær opgave, eftersom formanden for det Europæsike Råd, Donald Tusk, melder ud, at EU ikke vil genforhandle hverken brexit-aftalen eller aftalen om bagstopperen:

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario. — Donald Tusk (@eucopresident) 10. december 2018

De buhede af May i underhuset

Mødet i underhuset er nu afsluttet, men det varede længe og bestod primært af negative indvendinger.

Blandt de buhende politikere i underhuset var Nigel Dodds, leder af demokraterne og medlem af parlamentet i Nordirland. Han sagde, at bagstopperen er »uacceptabel for det britiske parlaments hus«. Derudover påpegede han, at May bliver nødt til at være enig i, at der skal laves ændringer i skilsmisseaftalen før det kan fungere.

The Prime Minister must come back with changes to the Withdrawal Agreement including the Backstop or her Deal will be voted down.



It is that simple. pic.twitter.com/H8EtHeKlEN — Nigel Dodds (@NigelDoddsDUP) 10. december 2018

Til det svarede May, at afstemningen netop bliver udskudt, så hun kan diskutere yderligere forsikrende omstændigheder med EU om bagstopperen. Men udskydelsen fremstår unødvendig, når EU ikke vil genforhandle.

Nigel Dodds lægger dog pres på May i et tweet, hvor han forlanger ændringer i brexit-aftalen: