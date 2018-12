BBC efter afstemning: May står mere stabilt, men ikke stærkere

År 279 f.Kr. vandt kong Pyrrhus af Epirus et afgørende slag over romerne. Sejren kostede dyrt på begge sider, men mens romerne blot indforskrev nye soldater, stod Pyrrhus tilbage med sin stærkt decimerede hær.

»Sådan en sejr mere over romerne, og jeg er fortabt«, konstaterede kongen resigneret.

Derfor kaldes en dyrekøbt sejr ofte for en ’Pyrrhus-sejr’. Og det er sådan en, den britiske premierminister Theresa May - ifølge ikke bare sine modstandere i og uden for Det Konservative Parti, men også flere politiske kommentatorer - vandt i aftes.

200 konservative parlamentsmedlemmer stemte ja til, at de har tillid til hende som leder af partiet. 117 sagde nej.

Det kan enten tolkes som en sikker sejr. Eller som en understregning af, at May står med et gigantisk problem, når så mange af hendes egne ikke vil have hende i spidsen for partiet. Og under alle omstændigheder - som Vincent Cable, leder det lille parti Liberaldemokraterne og modstander af den skilsmisseaftale mellem UK og EU, May har forhandlet hjem, udtrykker det til BBC Breakfast:

»Vi står stadig tilbage med det problem, at regeringen har fremsat et forslag, som ikke kan komme igennem parlamentet, og vi er nødt til at bryde det dødvande«, siger han.

Konservativ borgerkrig

At Theresa May vandt tillidsafstemningen i går, betyder at hun står mere stabilt. Hun er nu ifølge reglerne i det konservative parti nemlig fredet mod en ny tillidsafstemning i et helt år. Men spørgsmålet er, om hun også står stærkere. For ja, nok vandt hun, men intet tyder på, at hendes modstandere nu lægger sig fladt ned. Tværtimod.



Afstemnings-sejren »... er ikke bare i nærheden af at beskytte hende mod den brutale virkelighed, som lige nu er, at hun ikke har en brugbare Brexit-politik, som kan komme igennem underhuset«, som BBC skriver.

Og skulle man have været i tvivl om, hvor dybe revnerne er i Det Konservative Parti, så er de i hvert fald nu udstillet for offentligheden, så de er til at få øje på.

En tidligere konservativ minister, som ønsker at være anonym, siger ifølge The Independent:

»ERG har gjort partiet massiv skade uden at få noget som helst ud af det. Det er en kæmpemæssig fejltagelse. Det har som minimum fået dem til at se dumme og inderligt inkompetente ud«.



European Research Group (ERG) er gruppen, der forsyner Det Konservative Partis EU-modstandere med skyts og har Mays argeste modstander Jacob Rees-Mogg som formand.

Modstanderne fortsætter

Men afstemningsresultatet har ikke fået Jacob Rees-Mogg til at stikke piben ind. Han sagde ifølge Reuters umiddelbart efter, at afstemningsresultatet var kendt:

»Premierministeren må indse, at hun i henhold til alle konstitutionelle normer hurtigst muligt burdebesøge dronningen og aflevere sin afsked«.

En anden konservativ Brexit-tilhænger, Mark Francois, sagde til BBC, at når en tredjedel af de konservative parlamentsmedlemmer ikke havde tillid til May, så var det en »en ødelæggende dom« over hende.

»Hvis man nøgternt reflekterer over det tal - 117 - så er det kæmpestort. Meget større end nogen havde forudset. Jeg tror, at det er meget nedslående for premierministeren og regeringen«.