Pave Frans: Vi vil aldrig igen ignorere anklager om misbrug

Den katolske kirke vil aldrig nogensinde igen ignorere anklager om misbrug. Det siger pave Frans i sin årlige tale til den romerske kurie.

Han understreger, at kirken vil håndtere alle sager 'seriøst og beredvilligt'.

»Kirken vil aldrig forsøge at dysse noget ned eller ikke tage nogen sager seriøst«, lyder det fra paven.

»Lad det være helt klart, at kirken ikke vil spare sig nogen anstrengelser for at gøre det nødvendige for at bringe de personer, der har begået disse handlinger, til retfærdighed«, siger han.

Han opfordrer samtidig præster, der har misbrugt mindreårige, til at melde sig selv til myndighederne.

ritzau