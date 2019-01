84.000 gule veste på gaden i endnu en weekend med protester

Den franske protestbevægelse De Gule Veste var i løbet af lørdagen igen på gaden i en lang række franske byer for at fortsætte demonstrationerne mod Frankrigs præsident Emmanuel Macron.

Det skriver den engelske avis The Guardian.

Det var De Gule Vestes niende weekend med protester siden midten af november, hvor demonstranterne for første gang gik på gaderne med krav om ændringer af det franske samfund.

Forrige lørdag nåede stridighederne nye højder, da demonstranter med en gaffeltruck gik løs på en regeringsbygning i Paris.

Blandt andet derfor var fransk politi på gaden i dag med i alt 80.000 betjente, heraf de 7.000 alene i Paris.

Ifølge den franske avis Le Figaro var 84.000 personer på gaden for at demonstrere i løbet af lørdagen.

Debatoplæg fra Macron

Ifølge The Guardian blev politiet sent lørdag eftermiddag nødsaget til at benytte vandkanoner og tåregas mod demonstranter i Paris.

I alt blev 102 personer anholdt i Paris og 167 i Bourges, hvor der blev protesteret på trods af et forbud mod at demonstrere i byens historiske centrum.

Lørdagens protester kommer lige op til, at præsident Emmanuel Macron på mandag vil adressere den franske befolkning med et oplæg til debat på fire områder; skat, offentlige institutioner, demokrati og statsborgerskab.

Det sker i form af et åbent brev til den franske befolkning.

De seneste meningsmålinger viser i øvrigt et lille fald i opbakningen til De Gule Veste efter forrige weekends voldelige optøjer, mens Emmanuel Macrons popularitet til gengæld får et lille opsving.

De Gule Vestes fem vigtigste krav er nej til benzinafgifter, nej til højere skat, tilbage med formueskat, forhøjelse af minimumslønnen og Emmanuel Macrons afgang.