Tryghed: Hver fjerde svensker frygter at møde forbrydere, når de går uden døre om aftenen

Utrygheden er betydelig i den svenske befolkning, hvor en stor del ifølge en undersøgelse fra landets kriminalpræventive råd afslører, at de har været udsat for kriminalitet.

Hver fjerde svensker ændrer adfærd som følge af frygten for kriminalitet. De vælger en anden vej, når de skal færdes i deres kvarterer.

Det viser en opgørelse over den tryghed eller mangel på samme, der findes hos svenskerne. Den nationale tryghedsundersøgelse fra det kriminalpræventive råd BRÅ sætter fokus på tillid, utryghed og risiko i landet i dag.

Den viser, at fire ud af ti kvinder ofte vælger at tage en anden vej eller et alternativt transportmiddel, fordi de er bange for kriminalitet.

Mange svenskere har været udsat for kriminalitet

Hver fjerde rapporterer, at de har været udsat for forbrydelser. Og af dem har en fjerdedel været udsat for forbrydelser mindst fire gange i løbet af året med trusler og seksuelle overgreb som de hyppigste.

Det er vel at mærke hændelser, der spænder fra mishandling, seksuelle overgreb og røverier til trakasserier og netkrænkelser. Tallene viser, at forbrydelser mod enkeltpersoner ligger på et stabilt niveau med en enkelt undtagelse: »Set over en længere tidsperiode er det udsatheden for seksualforbrydelser, som har haft den tydeligste udvikling gennem de seneste år«, fremgår det af rapporten.

Det er en tendens, der har været særligt tydelig ved de seneste af de årlige undersøgelser, tilføjer BRÅ.

Bekymring for at gå uden for hjemmets døre

Andelen af svenskere, der er utrygge ved at gå ud om aftenen i deres boligområder, ligger højt. Lidt over hver fjerde er ængstelig ved at bevæge sig uden døre i de sene timer. Og to femtedele af befolkningen er bekymrede ved kriminalitetsudviklingen i samfundet.

Hos unge kvinder i alderen 20 til 24 år er lidt under halvdelen ofte bange for at blive udsat for voldtægter eller seksuelle angreb, viser tallene. Hver tredje kvinde opgiver at have været udsat for seksuelle overgreb i løbet af året.

Ifølge undersøgelsen nærer lidt under halvdelen af befolkningen tillid til det samlede retsvæsen og til politiets indsats, om end blot hver tredje nærer tillid til domstolenes arbejde. Kun hver fjerde svensker vurderer, at ofre for kriminalitet behandles ordentligt af det samlede retsvæsen. Det viser sig, at tilliden til de to instanser er højere hos kvinder end hos mænd.

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer, der via posten og nettet er sendt til omkring 74.000 indbyggere. Tryghedsundersøgelsen foretages en gang om året.