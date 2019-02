Titusinder protesterer mod Venezuelas præsident I Venezuela og flere andre lande er der lørdag varslet protester mod præsident Maduro og krav om magtskifte.

Titusinder af mennesker er strømmet ud i gaderne i Venezuela, hvor oppositionen under ledelse af den selvudråbte præsident, Juan Guaidó, vil vise deres modstand mod den siddende præsident, Nicolás Maduro.

Det rapporterer den britiske tv-station BBC.

Lørdagens demonstrationer har til formål at lægge yderligere pres på Maduro for at træde tilbage.

Juan Guaidó udråbte i sidste uge sig selv til præsident og har fået opbakning fra en lang række lande, herunder USA og flere af Venezuelas nabolande.

Rusland og Kina støtter fortsat den udskældte præsident Maduro.

Tidligere lørdag meddelte en general fra det russiske luftvåben, at han ikke længere kan stå bag landets venstreorienterede præsident og i stedet støtter oppositionslederen.

Også udenfor Venezuela har mange venezuelanere fulgt opfordringen til at demonstrere mod Maduro.

I den spanske storby Barcelona er hundredvis af venezuelanere samlet for at vise deres opbakning til Guaidó. Der er planlagt demonstrationer i flere byer i Spanien, hvor der bor omkring 400.000 venezuelanere.

Også i USA, Peru, Mexico og Argentina ventes der demonstrationer mod Maduro lørdag.

Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

ritzau