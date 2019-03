Europe Talks - vil du tale med?

Via en algoritme, som er udviklet af den tyske avis Die Zeit, vil vi bruge svarene til at matche folk med så forskellige meninger som muligt, men gerne i lande så tæt på hinanden som muligt, så det er lettere at mødes.

Hvis vi finder et match til dig, modtager du en mail. Såfremt både du og dit match bekræfter, at I gerne vil mødes, så formidler vi en kontakt, så I selv kan aftale et møde til 11. maj. Det er den dag, alle samtaler skal finde sted. Det bliver et demokratisk festfyrværkeri!

Mange af jer vil sikkert mødes via videoopkald på jeres computere eller mobiler, andre vil rejse for at mødes personligt. Enkelte vil blive inviteret til et fælles europæisk event i det kendte kulturcenter Bozar i Bruxelles.

Derudover arrangerer Politiken sit eget særlige samtaleevent lørdag 11. maj. Det får du mere information om senere.

For at kunne deltage skal du være mindst 18 år, bo i Europa og kunne tale engelsk, da alle samtaler som udgangspunkt vil foregå på engelsk.