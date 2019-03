Europe Talks: Sådan behandler vi dine data

Zeit Online har lanceret projektet ’Europe Talks’ sammen med en række mediepartnere. Her følger et overblik over de data, der indsamles i forbindelse med deltagelse i ’Europa Talks’, den software, der anvendes til formålet og en opsummering af dine rettigheder som deltager. Vær opmærksom på, at de hjemmesider, hvor man kan melde sig til projektet, kan indsamle yderligere data. Information herom findes under de oplysninger om privatlivspolitik, der er gældende for den pågældende mediepartneres hjemmesider.

1. Om behandling og kontrol af data, der indsamles under projektet

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at deltage i ’Europe Talks’ via de følgende hjemmesider (herefter omtalt som ’partnerorganisationer’):

https://www.arte.tv/de/ (ARTE GEIE - 4 quai du Chanoine Winterer - 67000 Strasbourg)

https://www.capital.bg/ (Economedia Jsc. 20, Ivan Vazov Str. Sofia 1000, Bulgaria; data protection contact: chavdar.dimov@economedia.bg)

http://www.standaard.be/ (Mediahuis NV / De Standaard, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen; data protection contact: privacy@mediahuis.be)

http://www.delfi.ee/ (Ekspress Media AS, Narva mnt 13 EE - 10151 Tallinn)

https://www.delfi.lv/ (AS DELFI, Dēļu iela 4-8, Rīga, LV-1004; data protection contact: edgars.davidsons@delfi.lv)

https://derstandard.at/ (STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H., Vordere Zollamtsstraße 13, A - 1030 Wien; data protection contact: datenschutz@derstandard.at)

https://www.efsyn.gr/ (Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε., Κολοκοτρώνη 8, GR - 10561 Σύνταγμα)

https://www.ft.com/ (The Financial Times Ltd. Number One Southwark Bridge, London SE1 9HL; data protection contact: privacy.officer@ft.com)

http://wyborcza.pl (Agora s.a., ul. Czerska 8/10, PL - 00-732 Warszawa; data protection contact: iod@agora.pl)

https://www.hs.fi/ (Sanoma Media Finland Oy, PL 30, 00089 Sanoma, Finland)

https://www.huffingtonpost.it/ (Hufftington Post Italia/ GEDI, Via Cristoforo Colombo 90, IT - 90-00147 Roma)

https://www.knack.be (Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, BE-8800 Roeselare)

https://www.repubblica.it/ (La Repubblica/GEDI, Via Cristoforo Colombo 90, IT - 90-00147 Roma; data protection contact: DPO@gedi.it)

https://morgenbladet.no/ (Morgenbladet als, Christian Krohgs Gate 16, NO - 0186 Oslo)

https://politiken.dk/ (OM Politiken, Rådhuspladsen 37, DK - 1785 København V.; data protection contact: rasmus.hviid@pol.dk)

https://tg24.sky.it/ (SKYtg24, Via Monte Penice 7, IT - 20138 Milano)

https://www.zeit.de/ (ZEIT Online GmbH, Buceriusstraße Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg; data protection contact: dsb@zeit.de)





For at deltage i projektet, skal du besvare en række ja/nej-spørgsmål om dine politiske holdninger og oplyse følgende persondata: for- og efternavn, køn, alder, postnummer, e-mail-adresse og mobiltelefonnummer.

Når du har registreret dig, vil du blive bedt om at bekræfte din deltagelse per e-mail. Hvis du klikker på bekræftelseslinket i e-mailen, sendes en bekræftelseskode til det mobiltelefonnummer, du har oplyst, og du skal så indtaste koden i det browser-vindue, der åbnes, når du har klikket på linket. Når din deltagelse er bekræftet, bliver de svar, du har givet, sammenlignet med svar fra andre deltagere, og du tildeles så en diskussionspartner (et ’match’), hvis politiske holdninger afviger mest muligt fra dine, og som du kan mødes og diskutere direkte med, enten offline på et sted, I begge vælger, eller online (fx. gennem en videokonference). Når mødet er gennemført, modtager du en e-mail med et spørgeskema, hvor du bedes give feedback på projektet ’Europe Talks’ og på selve mødet med din diskussionspartner.

De data, som partnerorganisationerne beder om, er nødvendige for at opfylde formålet med kontrakten og for at gøre det muligt for dig at deltage i projektet ’Europe Talks’. Hvis ikke du besvarer spørgsmålene om dine politiske holdninger, kan vi ikke tildele dig et match baseret på dine politiske præferencer. Dine kontaktoplysninger er nødvendige for, at vi kan sende bekræftelseslink og -kode og senere et match til. Vi har brug for at kende din alder for at være sikre på, at du er mindst 18 år gammel. Databehandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, lit. b) i GDPR – også kendt som Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen. Som led i registreringsprocessen til projektet ’Europe Talks’ bliver deltagerne også bedt om at give deres samtykke til behandling af deres data. Databehandlingen er baseret på artikel 9, stk. 2, lit. a) i GDPR, for så vidt gælder særlige kategorier af persondata (fx. oplysninger om politiske holdninger).

Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke til databehandling og/eller dataoverførsel, for eksempel ved at at sende en e-mail til europetalks@mycountrytalks.org. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til databehandling og/eller dataoverførsel, kan du ikke længere deltage i projektet ’Europe Talks’.

Partnerorganisationerne kan kun se de data, der indsamles på deres egne respektive hjemmesider. En anden partnerorganisation får kun oplyst dit for- og efternavn, køn, land, din e-mailadresse og dine politiske holdninger, hvis du tildeles en matchende deltager, der har tilmeldt sig via den pågældende partnerorganisations hjemmeside. Dit for- og efternavn, køn, land, din e-mailadresse og dine svar på de politiske ja/nej-spørgsmål sendes i så fald til din potentielle match-partner af hensyn til kontakten mellem jer. Det er nødvendigt at oplyse disse data i denne sammenhæng for at gennemføre din deltagelse i projektet, og det baseres på artikel 6, stk. 1, lit. b) i GDPR, og – hvad angår oplysninger om politiske præferencer og dit samtykke på dette punkt og i dette omfang – på artikel 9, stk. 2, lit. a) i GDPR.

Den anvendte software drives af Zeit Online GmbH, der benytter sig af andre serviceleverandører til webhosting, e-mail og sms-afsendelse.

Hvis du ikke deltager i projektet ’Europe Talks’ via www.zeit.dk, men gennem en af de øvrige partnerorganisationers hjemmesider, vil Zeit Online GmbH og dets serviceleverandører optræde på vegne af den person, der har ansvar for den pågældende hjemmeside og udelukkende behandle dine data i overensstemmelse med vedkommendes instruktioner. Den tilsvarende databehandling er baseret på partnerorganisationernes legitime interesser til dette formål og i denne henseende på artikel 6, stk. 1, lit. f) i GDPR.

Bekræftelses-sms’en afsendes af Twilio, Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Dit mobiltelefonnummer fremsendes derfor til Twilio. Det kan ikke udelukkes, at Twilio også vil videresende disse data til sit moderselskab Twilio Inc. i USA. Twilio Inc. har dog underskrevet og er certificeret af Privacy Shield Agreement, der er indgået mellem EU og USA. Dermed påtager Twilio sig at overholde de standarder og reguleringer, der defineres af den europæiske lovgivning om databeskyttelse. Følg dette link for yderligere oplysninger: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNLbAAO&status=Active.

2. Om behandling af de indsamlede data i feedback-fasen

Når arrangementet er gennemført, opbevarer partnerorganisationerne dine data i feedback-fasen (tre måneder) og herefter i yderligere seks måneder i tilfælde af eksklusionsspørgsmål. Dine persondata vil herefter straks blive slettet.

Hvis du sender os et foto af dig og din diskussionspartner, vil vi bruge det i vores dækning af projektet ’Europe Talks’. Fotoet kan således anvendes på partnerorganisationernes hjemmesider og på deres profiler på sociale medier.

Hvis fotoet uploades til mediepartnernes konti på de sociale medier, bliver det fremsendt til følgende udbydere af de respektive sociale netværk:

De sociale netværk Facebook og Instagram udbydes af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Det kan ikke udelukkes, at Facebook opbevarer og behandler de uploadede data uafhængigt. Vi har ikke kontrol over omfanget af Facebooks indsamling og videre brug af disse data. Du kan finde oplysninger fra tredjepartsudbyderen om databeskyttelse på denne Facebook-side: https://www.facebook.com/about/privacy.

Det kan heller ikke udelukkes, at Facebook vil videresende dataene til Facebook Ltd.’s moderselskab, Facebook Inc., der ligger i USA. Facebook Inc. har dog har dog accepteret og er certificeret af Privacy Shield Agreement, der er indgået mellem EU og USA. Dermed påtager Facebook Inc. sig at overholde de standarder og reguleringer, der defineres af den europæiske lovgivning om databeskyttelse. Følg dette link for yderligere oplysninger, herunder om certifikatets gyldighed: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

Netværket Twitter udbydes af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02, AX07 Ireland. Det kan ikke udelukkes, at Twitter opbevarer og behandler de uploadede data uafhængigt. Vi har ikke kontrol over omfanget af Twitters indsamling og videre brug af disse data. Oplysninger fra tredjepartsudbyderen om databeskyttelse kan findes på denne hjemmeside: https://twitter.com/de/privacy.

Det kan heller ikke udelukkes, at Twitter vil videresende dine data til sit moderselskab, Twitter Inc., der ligger i USA. Twitter har dog underskrevet og er certificeret af Privacy Shield Agreement, der er indgået mellem EU og USA. Dermed påtager Twitter sig at overholde de standarder og reguleringer, der defineres af den europæiske lovgivning om databeskyttelse. Følg dette link for yderligere oplysninger, herunder om certifikatets gyldighed: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Det juridiske grundlag for databehandlingen er dit samtykke til offentliggørelse, der gives i forbindelse med upload af dataene, og dermed artikel 6, stk. 1, lit. b) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, for eksempel ved at sende en e-mail til europetalks@mycountrytalks.org. Vi opbevarer dine data, indtil vi har modtaget din tilbagekaldelse.

3. Automatisk indsamlede data (software)

Inden for rammerne af den software, der benyttes af de partnerorganisationer, som gør det muligt at deltage i projektet ’Europe Talks’, anvendes tjenester fra forskellige leverandører. Disse tjenester indsamler automatisk forskellige data om brugen. Det beskrives i det følgende:

