Lovede at lægge pres på Kina, men: Samuelsen undlod at nævne overgreb på muslimsk mindretal i Kina under tale i FN’s Menneskerettighedsråd

Da Danmark ved indgangen til 2019 trådte ind i FN’s Menneskerettighedsråd, havde Anders Samuelsen det som mål, at medlemslande, der ikke overholder menneskerettighederne, fremover skal udelukkes fra Menneskerettighedsrådet, så man undgår at underminere rådets troværdighed.

Rådet har nemlig før fået høvl for at være dobbeltmoralsk: For det første, fordi det er domineret af en række lande med et ret løst forhold til menneskerettighederne – heriblandt Kina. For det andet, fordi rådet har været tilbageholdende med at udtale kritik over for medlemslande, der forbryder sig mod menneskerettighederne. Det til trods for, at det er rådets primære opgave.

Anders Samuelsen gik i sin tale i mandags så langt som til at sige, at »medlemskab (i menneskeretsrådet, red) ikke skal være en måde at beskytte sig selv mod kritik«. Og selv om han heller ikke i den forbindelse nævnte Kina, så glæder det Trine Christensen, at udenrigsministeren trods alt påtaler, at lande ikke bør bruge rådet som skjold, men:

»Det er rigtig ærgerligt, at han ikke også får talt Kina ind, når det i forhold til situationen med uighurerne fint kunne hænge sammen med hans opremsning af de steder i verden, hvor der er problemer, som rådet og verden har brug for at håndtere«, siger hun.

Rådet er forpligtet

De manglende reformer af Menneskerettighedsrådet fik sidste år Donald Trump til i protest mod det, han betegnede som rådets hykleri, at trække USA ud af Menneskerettighedsrådet. Og han er ikke alene om at efterlyse handling i rådet.

I februar sendte Amnesty International sammen med en lang række menneskerettighedsorganisationer, heriblandt Human Rights Watch og Uyghur Human Rights Project, en appel til Menneskerettighedsrådet, hvori de efterlyste en såkaldt fact-finding mission, der kunne klargøre, hvad der foregår i Xinjiang-regionen.