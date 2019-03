Anklaget for korruption: Netanyahu føler sig udsat for oprørende heksejagt

Benjamin Netanyahu forsømmer sjældent at forsvare Israel som Mellemøstens eneste demokrati og det eneste retssamfund på de kanter.

Fakta Israels valg

Israel holder næste parlamentsvalg 9. april.

Parlamentet, kendt som Knesset, har 120 pladser.

Valget afholdes ved proportionalvalg.

Spærregrænsen i Israel er 3,25 pct.

Netanyahu har været Israels regeringsleder 1996-99 og siden 2009 for højrepartiet Likud.

Meningsmålinger giver i øjeblikket oppositionspartiet Blåt og hvidt et forspring i forhold til Netanyahus parti.

Flere partilister består af flere partier på en fælles liste for at undgå stemmespild. Vis mere

Det er slut. Nu kritiserer den israelske regeringsleder sit lands rigsadvokat for at stå bag et »politisk komplot«, en »heksejagt« – ja, for at stå bag et»rituelt mordforsøg«, som han anklager »venstreorienterede« kræfter og ondsindede medier for at stå bag.

I Netanyahus øjne: »Oprørende«.

Venstrefløjens pres har virket... Benjamin Netanyahu

Rigsadvokat Mandelblit, som tidligere var Netanyahus egen kabinetssekretær, har påkaldt sig regeringslederens vrede ved at beslutte at rejse en stribe retssager mod ham for korruption, bedrag og mandatsvig.

Det er historisk barske anklager mod en siddende regeringsleder. Og beslutningen, som sker efter indstilling fra politiet, der har undersøgt sagerne gennem flere år, falder kun seks uger før Israels valg til parlamentet Knesset 9. april.

»Venstrefløjens pres har virket«, sagde Netanyahu på tv torsdag aften – en heftig kritik af sit lands retssystem og dets uafhængighed.

»I tre år har de forberedt denne politiske forfølgelse af os, en historisk uset heksejagt med det ene formål at vælte højreregeringen under mit lederskab for at bringe venstrefløjen til magten«, mener Netanyahu.

Flere anklager

Rigsadvokat Mandelblit har flere anklager mod regeringslederen.

Han mener, der har været tale om korruption, bedrag og mandatsvig i den såkaldte ’Sag 4000’, hvor Netanyahu anklages for at have skaffet sig positiv omtale i nyhedssitet Walla! til gengæld for at hjælpe telekommunikationsselskabet Bezeq med gunstige vilkår.

Rigsadvokaten mener også, der er tale om bedrag og mandatsvig i Sag 1000, hvor Netanyahu menes at have skaffet sig selv og sin familie gaver fra store donorer.

Og rigsadvokaten mener i den tredje sag, kendt som Sag 2000, at Netanyahu har skaffet sig positiv omtale i avisen Yediot Ahronoth til gengæld for at fremme lovgivning mod den rivaliserende avis Israel Hayom.

Hele formålet med disse – ifølge Netanyahu skændige – anklager er at »påvirke valget, selv om vi ved, at dette korthus vil falde fuldstændigt sammen bagefter», fastholder Netanyahu. »Venstrefløjens pres har virket«.

Det er til stor skade for Israels demokrati, mener regeringslederen. Han har kritiseret politiundersøgelsen, så længe den har stået på. Nu mener han, at rigsadvokaten på »skandaløs« vis har timet sin beslutning med henblik på at ramme højrefløjen ved valget, hvor Netanyahu ifølge meningsmålingerne er presset.