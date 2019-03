Ny strategi for skrantende bilfirma: Nu skal du købe din Tesla på nettet

Elbilfabrikanten vil have et folkeligt gennembrud med sin Model 3. For at gøre den billigere skal Tesla spare - bl.a. ved at lukke de fysiske butikker.

Er du klar til at købe Teslas svar på folkevognen hjemme fra computeren?

Det er der mange, der vil, forventer Elon Musk, den kontroversielle grundlægger og administrerende direktør i elbilproducenten Tesla.

Selv gætter han på, at der kan ryge en halv million af den mere folkelige bil Model 3 over disken årligt, når prisen nu sænkes med 8.000 dollar, svarende til cirka 50.000 kroner.

Det betyder, at Model 3 kommer til at koste 35.000 dollar, eller 230.000 kroner - dog kun i USA.

»Folk vil gerne købe online«

Tesla har brug for at sælge flere biler, hvis selskabet skal overleve.

Igennem 2018 var der både problemer med at få produceret Model 3 på fabrikkerne og med at afsætte de mere eksklusive bilmodeller. Og så har Tesla en stor gæld, der skal afdrages på.

Men nu er der styr på produktionen af Model 3, fortæller Elon Musk - og for at sælge flere af dem skal prisen ned, så flere købere kan være med.

Torsdag meddelte Elon Musk, at Tesla afskediger medarbejdere og lukker langt de fleste fysiske butikker, så kunderne fremover skal bestille deres nye elbil over nettet.

»Det er 2019, folk vil gerne købe ting online«, siger han til bl.a. Bloomberg.

Alligevel har det ikke været nogen nem beslutning, lader Musk forstå:

»Men det er den eneste måde at opnå besparelser på denne bil og blive finansielt bæredygtig. Det er umådelig svært at lave denne bil for 35.000 dollar, så det hænger sammen«.

Fuld tilfredshed eller pengene tilbage

Også de mere eksklusive modeller X og S vil blive lidt billigere i USA. Det er endnu ukendt, hvad der vil ske med priserne i Europa.

Nogle få butikker vil fortsætte, så de kan fungere som udstillingsvindue.

Men for dem, der køber deres nye Tesla online, vil der være en mulighed for at få alle pengene tilbage inden for syv dage eller 1.000 kørte miles (cirka 1.600 kilometer), garanterer Elon Musk:

»Vi er overbeviste om, at folk vil beholde deres Tesla«.

Tesla gav et overskud på 900 millioner kroner i fjerde kvartal 2018, efter at Elon Musk i oktober havde lovet investorerne, at nu ville det kun gå fremad.

Nu siger han, at der bliver næppe overskud i første kvartal. Men nok i det næste, altså fra april til juni.

Det var så ikke helt nok til at berolige børsmarkedet. Tesla-aktien er faldet 8 procent i dag.