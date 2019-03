Indisk pilot nedskudt over Pakistan er frigivet Udlevering af den indiske pilot kommer efter en alvorlig konfrontation mellem de to atommagter.

Den indiske hærpilot, hvis fly tidligere på ugen blev skudt ned over Kashmir, er klokken 16.52 dansk tid blevet frigivet af Pakistan.

Det er sket ved grænseovergangen Wagah, fremgår det af direkte tv-billeder.

Pakistans premierminister, Imran Khan, siger, at frigivelsen er en 'fredsgestus'.

Det kommer efter en alvorlig konfrontation mellem de to atommagter.

Piloten Abhinandan Varthaman er klædt i civil, da han gående krydsede grænsen i aftenmørket.

Abhinandan Varthaman blev skudt ned over Kashmir efter kamp i luftrummet over den omstridte Kashmir-region.

Konflikten i Kashmir blev optrappet, efter en militant pro-pakistansk gruppe dræbte mindst 40 indiske soldater i den indiske del af Kashmir i februar.

Lovede at udlevere piloten

Indien svarede igen tirsdag ved fra luften af angribe mål i Pakistan. Her ramte man terrorlejre ifølge den indiske regering.

Pakistan regering lovede at svare igen på passende vis. Og dagen efter meddelte Pakistan, at det havde nedskudt to fly, og at en indisk pilot var taget til fange.

Men det fik den pakistanske premierminister, Imran Khan, til at advare om, at tilfældigheder kunne udløse en atomkonflikt mellem de to lande.

Khan lovede kort efter i parlamentet, at han ville udlevere den indiske pilot.

Indien og Pakistan har, siden de opnåede selvstændighed i 1947, ligget i konflikt om Kashmir. Området udløste regulære krige mellem de to lande i 1947, i 1965 og i 1999.

ritzau