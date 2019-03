Saudi-Arabien giver penge til Yemen med den ene hånd og bombarderer landet med den anden

Under tirsdagens donorkonference i Gèneve, hvis formål var at samle penge ind til Yemen, blev der givet løfter om godt og vel 17 milliarder kroner. Halvdelen af det beløb kommer fra lande, der er involveret i den krig, der udspiller sig i landet, som befinder sig i den værste humanitære krise i verden i dag.

Mens bomberne, der blandt andet kommer fra saudiarabiske fly, stadig falder ned om ørerne på civile yemenitter, mødtes FN’s medlemslande tirsdag til en donorkonference i Gèneve. Her blev en humanitær plan for Yemen i 2019 fremlagt, der har til formål at sikre helt basale humanitære behov for godt 24 millioner mennesker, der har desperat brug for hjælp.

Der blev givet løfter om donationer på i alt 17 milliarder kroner under mødet, hvilket er et godt skridt på vejen til de 26 milliarder kroner, som FN’s plan koster at implementere i det krigshærgede land.

Men hvor kommer pengene fra?

Halvdelen af dem kommer fra lande, der er involveret i borgerkrigen ved enten at være en af krigens deltagende parter eller ved at sælge våben til dem, der trykker på knapperne for at få bomberne til at falde.

Saudi-Arabien gav under konferencen et løfte om donere lidt over 3 milliarder kroner. Det samme beløb vil De Forenede Arabiske Emirater bidrage med. Storbritannien vil donere omtrent 1,3 milliarder, mens USA skyder 138 millioner i puljen. Derudover har EU og Kuwait også lovet at bidrage med penge til Yemen. Det oplyser The Guardian.

Saudi-Arabien har blandt andet involveret sig i krigen med både kampfly og soldater på jorden, mens Storbritannien og USA sælger våben til de saudiarabiske styrker.

Paradoksale handlinger

Det er på mange måder paradoksalt, at flere af landene, der kom med donationer under FN’s konference, fodrer med den ene hånd og slår ihjel med den anden. Det mener i hvert fald de fem nødhjælpsorganisationer Red Barnet, Oxfam IBIS, the Norwegian Refugee Council, Care International og the International Rescue Committee. De er glade for donationerne, men penge er ikke nok.

»Vi har har desperat brug for, at flere af de lande, der var til stede i dag (under donorkonferencen, red.) giver adgang til, at der kan komme humanitær assistance til alle dele af landet. Vi vil have, at verdens ledere lover, at de vil beskytte civilbefolkningen«, skriver de i en fælles udmelding.

»Landene, der sælger våben til krigsparterne i Yemen, er nødt til at stoppe våbenaftalerne med omgående effekt og indføre overvågnings- og ansvarsmekanismer, således at ødelæggende våben ikke længere vil dræbe og skade civile i Yemen. Våbenstrømmen til Yemen skal stoppes, og krigens involverede parter skal bakke op om politiske forhandlinger«.

Danmark havde også del i våbenhandlen

Udviklingsorganisationen Oxfam IBIS’ danske afdeling opfordrede i november sidste år Danmark til at stoppe alle våbenaftaler med Saudi Arabien. Det fik udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til at komme med følgende udtalelse til Ritzau:

»Saudi-Arabien spiller helt tydeligt en negativ rolle. Jeg mener, at det er på tide, at vi sender et klart signal om også fra europæisk side, at nu er grænsen er nået«.

Krigen kan ifølge organisationen kun stoppes, såfremt de lande, som tjener penge på rædslerne i Yemen ved at sælge våben til de krigsførende lande, indstiller alle former for våbenaftaler. Det nytter ikke noget at give penge med den ene hånd og tage liv med den anden, skriver Oxfam IBIS på sin hjemmeside.