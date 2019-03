Kinesiske hackere bryder ind i amerikanske universiteter

Kinesiske hackere har rettet deres søgelys mod 27 amerikanske universiteter for at få fat i militær flåde-teknologi.

Det siger cybersikkerheds-eksperter og amerikanske embedsmænd til Wall Street Journal.

Blandt de ramte universiteter er det berømte MIT, Massachusetts Institute of Technology, University of Hawaii og University of Washington. Men også universiteter i Canada og Sydøstasien er mål for de kinesiske hackere, der er ude efter militære og økonomiske hemmeligheder.

Mange af universiteterne er ifølge en rapport fra »iDefense« – en afdeling af cybersecurity-virksomheden Accenture Security – sløset i deres omgang med følsomme oplysninger, som Kina gerne vil have fingre i.

Hackingen har angiveligt stået på siden april 2017.

Universiteter med opgaver for Pentagon

De fleste af de universiteter, der siden er blevet hacket, har med maritim militær teknologi at gøre eller beskæftiger forskere med viden fra dette felt. Mange af dem har kontraktopgaver for den amerikanske flåde eller forskningsopgaver for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

Den kinesiske hackergruppe er ifølge Wall Street Journal tidligere blevet forbundet med tyveri af følsom militær teknologi, inkl. vedligeholdelse af flådefartøjer og u-bådes missilsystemer.

Avisen noterer sig, at de fleste universiteter, der nævnes i rapporten, ikke ønsker at besvare spørgsmål om brud på deres sikkerhed og muligheden for at trænge ind i deres fortrolige netværk.

Flåden: Ingen kommentarer

Flåden siger en udtalelse, at den anerkender alvoren af cybertrusler og arbejder på at beskytte sig imod dem. Men den vil ikke kommentere hackingen af universiteter.

Avisen siger, at de kinesiske hackere har vist særlig interesse for konkret militær-relevant teknologi.

Howard Marshall, tidligere afdelingsleder i FBIs cyberdivision, siger, at kineserne ønsker at stjæle forskning for at kunne matche USA våbenkapacitet og forstå Pentagons planer.

»Det er ekstremt vigtigt for dem at få viden om, hvilken retning vores militære kapacitet udvikler sig«, siger Marshall.