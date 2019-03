Miljøminister om britisk kollegas afsked med EU: »Det var en trist og skelsættende begivenhed«

Der er rumænsk hvidvin i glasset og frisk fisk på tallerkenen, men stemningen blandt de 28 europæiske miljø-repræsentanter er afmålt under dagens frokost til miljørådsmødet i Bruxelles.

Endnu bliver der stadig serveret 28 portioner, men næste gang. der er europæisk miljørådsmøde 26. juni, er der sandsynligvis kun dækket op til 27 gæster. Til den tid har Storbritannien nemlig forladt EU, med mindre at der pludselig sker noget uforudsigeligt, og så er der kun 27 medlemslande tilbage i unionen.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sidder med omkring bordet. Han har to sange for sit indre øre. Den ene er ’Please don’t go’, som afspejler hans holdning til brexit, og den anden er ’We will meet again’, som repræsenterer et spinkelt håb for fremtiden.

Meget mærkelig stemning her ved frokosten til miljørådsmødet i Bruxelles: Min kollega fra UK takker af. Ikke fordi hun stopper som minister, men fordi det er sidste miljørådsmøde, hvor UK er med. Næste gang er vi blot 27... æv... — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) 5. marts 2019

Men Jakob Ellemann-Jensen bliver afbrudt i sine tanker, da hans kollega, den britiske miljøminister Therese Coffey, pludselig tager ordet og begynder sin afskedstale midt i frokosten.

»Hun sagde, at det havde været en stor glæde for hende at være en del af det europæiske råd på miljøområdet, og man kunne godt fornemme, at det ikke lige var hendes kop te, at briterne nu skal til at forlade det, som jeg mener, er det gode selskab«, fortæller miljø- og fødevareministeren om dagens begivenhed, da Politiken fanger ham på en telefon på vej fra mødet.

En flaske gin som farvel

Situationen omkring Storbritanniens løsrivelse fra EU er lige nu den, at Theresa Mays har store vanskeligheder ved at få vedtaget er skilsmisseaftale. I januar blev aftalen forkastet i et historisk stort nederlag, og i denne eller næste uge skal aftalen igen til afstemning. Hvis ikke et flertal bakker op, risikerer det Forenede Kongerige at skulle forlade EU om 24 dage uden en aftale.

Det er derfor, Therese Coffey har taget ordet og uddeler en flaske gin i farvelgave til sine kollegaer. Fordi dagens møde i miljørådet meget vel kan være hendes sidste dag på jobbet i Bruxelles som medlem af EU.

»Jeg må sige, at hendes afsked desværre virkede oprigtig nok på mig. Men det er svært at sige, om det er min egen frygt, der påvirker min tolkning. Personligt tror jeg, at der kommer en forlængelse, men om den rækker helt til juni, hvor det næste rådsmøde er, det er jeg ikke sikker på«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Miljø- og fødevareministeren sidder derfor tilbage med oplevelsen af at have været vidne til et historisk øjeblik under dagens frokost i miljørådet i Bruxelles.

»Hvis det vitterligt var sidste gang, at det Forenede Kongerige deltog i et rådsmøde på miljøområdet, så var det en skelsættende begivenhed. Det betyder, at vi fra dansk side har mistet en vigtig allierede i rigtig mange sammenhænge. Det er trist for briterne, trist for Danmark og trist for Europa«.