Katastroferne hober sig op i kølvandet på orkanen Idai

Orkanen Idai skyllede for to uger siden ind over det sydøstlige Afrika. Huse og hospitaler blev totalskadede. Familier blev skilt fra hinanden. Strømmen gik, og byen Beira i Mozambique gik i sort.

Vandstanden er faldet markant, men efterdønningerne af orkanen, der indtil videre har kostet mere end 750 mennesker livet i Mozambique, Zimbabwe og Malawi, står for døren. Der er nemlig fundet koleratilfælde i det hårdest ramte land, Mozambique.

I det våde område er vækstbetingelserne for den vandbårne sygdom ideel. Drikkevandssystemet blev skadet under Idai, hvorfor mange af nød tvinges til at drikke beskidt og forurenet vand. Og dermed stiger risikoen for dødelig diarré. Derudover er de sanitære og hygiejniske forhold ekstremt dårlige, hvorfor problemerne vokser, i takt med at flere og flere mennesker samles i midlertidige lejre.

Men én katastrofe kommer desværre sjældent alene.

»Det er på alle tænkelige måder unfair at overleve en orkan for derefter at skulle stå ansigt til ansigt med alle dens følger«, fortæller Læger uden Grænsers katastrofekoordinator, Gert Verdonck, som er til stede i Beira.

Sådan her så det ud på satellitbilleder, efter Idai ramte Mozambique.

Sådan her så det ud på satellitbilleder, efter Idai ramte Mozambique.

Lige nu frygter organisationen et endnu større koleraudbrud inden for de næste par uger. Et massivt sygdomsudbrud forventes dermed at ramme byen, da det centrale sygehus er blevet ødelagt sammen med de mindre sundhedsklinikker. Gert Verdonck fortæller, at kolera og andre vandbårne sygdomme sammen med farlige sår- og hudinfektioner samt luftvejsinfektioner truer med at forøge dødstallet.

Hovedfokus er for mange af nødhjælpsorganisationerne det dødelige kolera-udbrud, forklarer en anden katastrofe-koordinator fra Læger uden Grænser i Beira, Pierluigi Testa. Men malariamyggene lurer lige om hjørnet på grund af det fugtige klima. Og tilfældene kommer formentlig til at sprede sig hurtigt, lyder vurderingen.

Landbrug ødelagt

Et andet aspekt er, at Idai har ødelagt en masse landbrug og dermed afgrøder. Den næste høst kommer således til at blive påvirket, hvilket går ud over mængden af føde, som befolkningen får brug for.

Foto: Yasuyoshi Chiba/Ritzau Scanpix Tusindvis af marker er blevet ødelagt efter orkanen.

Tusindvis af marker er blevet ødelagt efter orkanen. Foto: Yasuyoshi Chiba/Ritzau Scanpix

»Folk skriger både på mad, rent vand, husly, værktøj til det store genopbygningsarbejde og adgang til lægehjælp. De har mistet alting. Og det ser sort ud«, siger Pierluigi Testa.

I Mozambique er omkring 450 mennesker blevet slået ihjel, mens knap 2 millioner er påvirket efter orkanen. Folk bor i forvejen i fattigdom og bekymrer sig hver dag om hiv, og hvorvidt der er mad nok. Når folk intet har, men mister alting, kræver det umenneskelig styrke at tage livet tilbage, fortæller Gert Verdonck.

»Det sande dødstal vil formentlig aldrig komme frem, fordi ligene er blevet skyllet ud i havet. Tallet vil stige, i takt med at vandstanden falder, men der er mange lig, der aldrig vil blive fundet. Det er helt forfærdeligt«.

Der er visse lyspunkter at finde i det samlede billede: Både Unicef og Læger uden Grænser bekræfter, at leverancer af vandrensningsudstyr, medicin og hygiejneartikler til børn og voksne har fundet vej frem til området, i takt med at hovedvejen i Beira er blevet genåbnet.

Foto: Yasuyoshi Chiba/Ritzau Scanpix Nødhjælpsorganisationer fra hele verden er nu i gang med at stabilisere situationen i det konfliktramte land.