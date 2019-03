Orkan flytter fokus væk fra korruption i Mozambique

Mozambiques tidligere finansminister Manuel Chang blev arresteret i Johannesburg i Sydafrika kort før nytår og er blevet krævet udleveret af USA. Han har nemlig været med til at underskrive nogle enorme lån på omregnet 17,3 milliarder kroner i perioden 2013-2016.

Et parlamentsflertal vedtog i 2016, at den mozambiquiske stat er forpligtet til at skulle tilbagebetale lånene, som var arrangeret af Credit Suisse. Den schweiziske bank opfordrede toppolitikere i Mozambique til at skrive under på lån til tre skyggeselskaber, som på papiret skulle fiske efter tun. Det skrev Manuel Chang under på uden at forelægge det for parlamentet.

Aftalen fra 2016 betyder, at den oprindelige gæld er steget til knap 86,5 milliarder kroner. Gælden skal betales via indtægterne fra landets naturgas – penge, som var øremærket til skoler, klinikker, veje med mere. De penge er væk nu og er formentlig brugt til privatforbrug, fortæller organisationen Oxfam IBIS’ seniorrådgiver Connie Dupont. Hun har været bosiddende i landet i mere end 30 år.

De tre skyggefirmaer er gået konkurs, og nu hænger den mozambiquiske befolkning på regningen, som fortsat vokser.

Gældsforpligtelsen har fået lokalbefolkningen til at protestere.

Den mozambiquiske anti-korruptionsplatform (CIP) har som led i en protestkampagne uddelt 10.000 sorte T-shirts, hvorpå der med gul skrift står: »Jeg vil ikke betale for gælden«. Regeringen har i den forbindelse beordret det lokale politi til at »flå dem af de borgere«, som bærer dem. Den mozambiquiske stat har dermed valgt at forhindre folk i at protestere frem for at bringe de ansvarlige for retten, fortæller Conni Dupont.

»Vi er solidariske med de protesterende i Mozambique. Det er ikke den mozambiquiske befolkning, der skal betale gælden«.

Orkanen Idai kunne derfor ikke være indtruffet på et bedre tidspunkt set med landets politiske elites øjne. Regeringen har nemlig holdt landet i et jerngreb, siden landet blev selvstændigt i 1975, hvilket har fået civilbefolkningen til at gøre oprør.

Men nu kommer alt formentlig til at handle om katastrofen i det næste lange stykke tid, vurderer seniorrådgiveren, hvorfor hun frygter, at ønsket om politiske forandringer endnu en gang rykkes i baggrunden.

»Man kan kun håbe på, at civilsamfundet og nødhjælpsorganisationerne nu vil have øget fokus på, at de penge, der kommer i forbindelse med orkanen, rent faktisk når ud til de rigtige steder og ikke i lommen på de forkerte«.

Der er parlaments-, præsident- og lokalvalg i Mozambique til oktober. Conni Dupont er bange for, korruptionsskandalen vil gå i glemmebogen, i takt med at redningsarbejdet i det konfliktramte land står på de næste mange måneder. Staten har grebet ind og arresteret flere af parlamentets medlemmer, som har været involveret i sagen. Og regeringen frygter, at den arresterede Manuel Chang bliver udleveret til USA, idet han er kronvidne i den store korruptionssag, der har forbindelser til landets højtstående.