Minister: Kongressen får Mueller-rapport om få uger En redigeret udgave af den næsten 400 sider lange Mueller-rapport ventes fremlagt i midten af april.

USA's justitsminister, William Barr, har meddelt Kongressen, at den kan forvente at få en redigeret udgave af den særlige anklager Robert Muellers rapport i midten af april.

Barr er lige nu i gang med at redigere følsomme oplysninger ud af den næsten 400 sider lange rapport.

»Alle vil snart kunne læse den selv, skriver justitsministeren fredag i et brev til formændene for retsudvalgene i Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus.

»Vi gør fremskridt, og jeg forventer, at vi vil være i stand til at udgive rapporten i midten af april, hvis ikke før.

Præsident Donald Trump siger i en udtalelse fredag aften dansk tid, at han har stor tiltro til Barr.

Trump tilføjer, at han »ikke har noget at skjule«, skriver Reuters.

Robert Mueller har i to år undersøgt, om der var et samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen i valgåret 2016.

I sidste uge fremlagde justitsminister Barr hovedkonklusionerne fra rapporten i et fire sider langt brev til Kongressen.

Ifølge ham var der i rapporten ikke bevis for, at der var et samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgkampen i 2016 med henblik på at sikre Trump valgsejren.

Mueller lod spørgsmålet om, hvorvidt Trump havde forsøgt at hindre efterforskningen, være op til justitsministeren. Barr afgjorde på grundlag af de fremlagte beviser, at det var der ikke tale om.

Siden da har især Demokraterne krævet at få den fulde rapport udleveret.

Barr skriver i sit brev fredag, at visse oplysninger må udelades af rapporten.

Det gælder blandt andet oplysninger om efterretningskilder eller om efterforskningsmetoder, der ikke må afsløres, eller oplysninger der kan være en krænkelse af privatlivets fred, skriver Reuters.

