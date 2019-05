Klimaaktivisten Greta Thunberg langer ud efter medier

Mandag advarede en ny FN-rapport om, at mennesket er ved at undergrave selve fundamentet for dets eksistens med konklusionen om, at op mod en million arter er udrydningstruede.

Den unge, svenske klimaaktivist Greta Thunberg har også fået nys om rapporten, og hun kritiserer i stærke vendinger medierne for at nedprioritere den.

Det skriver hun på sin Twitter-konto.

»En ny FN-rapport konkluderer, at én million arter risikerer udryddelse på grund af menneskelig aktivitet. Alligevel er det ikke en topnyhed«.

»Så længe det fortsætter sådan her, så længe medierne ikke tager ansvar, så har vi ingen chance«, skriver den 16-årige klimaaktivist blandt andet.

Én avis i Sverige bragte nyheden

Greta Thunberg, der i april kom på magasinet Times årlige liste over de 100 mest indflydelsesrige personer, skriver i et senere Twitter-opslag, at kun én avis i Sverige havde historien på forsiden - Og her havde den kun fået en lille plads i bunden.

I april besøgte hun også pave Frans i Rom, hvor hun takkede ham for at sætte fokus på klimakrisen. Paven opfordrede den unge klimaforkæmper til at fortsætte sin kamp.

Den dystre rapport blev fremlagt på et stort anlagt møde i Paris på regeringsniveau for 132 lande og med deltagelse af over 450 eksperter.

På mødet var der fokus på truslerne mod biodiversitet og økosystemer fra giftaffald, forurening, forgiftninger og andre skader på Jordens evne til at forny de ressourcer, som mennesket er afhængigt af.

»Unikke arter og livsformer forsvinder i et alarmerende tempo. Allerede nu sker det hundredvis af gange hurtigere, end det er sket i de seneste ti millioner år. Det kan føre til de første masseudslettelser, siden dinosaurerne døde for 66 millioner år siden«, hedder det blandt andet i FN-rapporten.

ritzau