Sudans afsatte præsident tiltalt for drab på aktivister

Sudans afsatte præsident Omar al-Bashir er blevet tiltalt for drab på demonstranter under uroligheder vendt mod hans regime. Det oplyser landets chefanklager mandag.

»Omar al-Bashir og andre anklages for at have opildnet til og deltaget i drab på demonstranter«, siger landets fungerende chefanklager, Al-Waleed Sayyed Ahmed, ifølge AFP.

Meddelelsen kom samtidig med, at Sudans militære råd og oppositionsgrupper meddelte, at de er nået til enighed om nye magtstrukturer for en overgangsfase i landet. Men det er endnu ikke fastlagt, hvor lang tid overgangen skal vare, lige som det er uklart, hvordan nye nationale overgangsråd skal sammensættes.

Spørgsmål om tidsfrister og andet vil blive afgjort ved møder tirsdag, siger en talsmand for det militære overgangsråd, general Shams El Din Kabbashi. En talsmand for oppositionens alliance, Taha Osman Ishaq, bekræfter, at disse spørgsmål skal afklares ved møder tirsdag.

Overflyttet til fængsel sidste måned

Sudans afsatte præsident, Omar al-Bashir, blev for en måned siden overflyttet til et fængsel i hovedstaden Khartoum. Han blev fjernet fra præsidentposten af Sudans militær den 11. april.

I sidste måned fandt efterforskere store summer gemt af vejen i kufferter i den afsatte præsidents hjem.

Det militærstyre, der nu leder landet, har tidligere sagt, at Bashir ikke umiddelbart vil blive overført til Haag, hvor Den Internationale Straffedomstol (ICC) vil stille ham til ansvar for krigsforbrydelser i Darfur-provinsen.

I stedet vil Bashir blive stillet for en domstol i hjemlandet, har det nye styre meddelt.

Demonstranter fortsætter med at lægge pres på militæret ved at gennemføre daglige demonstrationer. Mandag blokerede de centrale veje - blandt andet Nile Street.

ritzau