Afstemning

Ny formand

Her resultatet fra anden afstemningsrunde i kampen om at blive ny formand for de konservative. Stemmerne blev afgivet af 313 konservative medlemmer af Underhuset. Resultatet af første afstemningsrunde i parentes.

Boris Johnson: 126 (114)

Jeremy Hunt: 46 (43)

Michael Gove: 41 (37)

Rory Stewart: 37 (19)

Sajid Javid: 33 (23)

Dominic Raab: 30 (27) ELIMINERET