Dansk mor er fanget med fem børn i syrisk IS-lejr. Nu beder hun indtrængende Danmark om hjælp

I al-Roj-lejren i det nordøstlige Syrien sidder en dansk kvinde med sine fem børn. De fire ældste er mellem 8 og 11 år og født i Danmark, den yngste pige er blot 1 år. Hendes mand er i et fængsel tæt på. Tror hun, for kontakten har været sparsom.

De rejste fra Danmark i 2014 for at slutte sig til Islamisk Stat, men flygtede siden fra kalifatets hovedstad og blev taget til fange.

Politiken har mødt den danske kvinde i lejren, hvor de lokale kurdere tilbageholder de flygtende efter Islamisk Stats kollaps. Kvinden, der har betinget sig anonymitet, er født i en jysk provinsby, vokset op i en almindelig dansk familie, konfirmeret, men siden konverteret til Islam.

Jeg er så bange for, at børnene bliver alvorligt syge hernede og ikke kan få hjælp Dansk mor i Syrien

Hendes mand har somalisk baggrund og sammen drømte de om et islamisk kalifat, hvor muslimer kunne leve i fred, forklarer kvinden til Politiken.

Nu håber den danske kvinde på hjælp fra Danmark. Hun frygter for sine børns helbred i lejren.

»Jeg er så bange for, at børnene bliver alvorligt syge hernede og ikke kan få hjælp. Jeg vil så gerne hjem. Jeg er færdig nu, men jeg holder mig kun oppe på grund af børnene. Det er ikke tiden til, at jeg skal sidde og græde«, siger kvinden.

Fakta Lande henter børn hjem fra Syrien Flere børn er i den seneste tid blevet udleveret fra de kurdiskkontrollerede lejre i det nordøstlige Syrien. Blandt de lande, der senest har hjemtaget børn, er: Belgien: Hentede i sidste uge 6 forældreløse børn hjem fra lejrene.

Hentede i sidste uge Sverige: Har hentet 7 forældreløse børn hjem fra Al-Hol-lejren og forhandler ifølge Aftenposten om yderligere 5.

Har hentet 7 forældreløse børn hjem fra Al-Hol-lejren og forhandler Norge: Har hentet 5 forældreløse børn fra Al-Hol-lejren.

Har hentet 5 forældreløse USA: Har hentet 2 kvinder og 6 børn hjem fra lejre i området.

Har hentet 2 kvinder og Frankrig: Har nu hentet 12 forældreløse børn hjem, heraf 2 med dansk baggrund.

Har nu hentet 2 med dansk baggrund. Holland: 2 hollandske børn er udleveret og fløjet hjem.

2 hollandske børn er Kazakhstan: Hentede i maj 231 statsborgere hjem – omkring 150 af dem var børn.

Hentede i maj 231 Rusland: Tallene varierer, men russerne er nogle af dem, der med op mod 200 har hentet flest børn hjem.

Tallene varierer, men Uzbekistan: Hentede i maj 148 kvinder og børn hjem. Vis mere

EL: De skal hjem nu

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet, men i Danmark er presset stort fra Enhedslisten og de radikale for at få hentet familien ud af Syrien og hjem til Danmark.

»De børn skal hjem. De er født i Danmark, og det barn, der ikke er, har så nære relationer til Danmark, at det selvfølgelig skal med. Og det skal moderen også«, siger partiets retsordfører, Rosa Lund.

De børn skal hjem. De er født i Danmark Rosa Lund, Enhedslisten

Hun vil dog ikke garantere, at Enhedslisten vil tage det med i de igangværende regeringsforhandlinger.

»Men der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for os at få dem hjem, og vi vil lægge et stort pres på socialdemokraterne for at få det til at ske«, siger hun.

Hos de radikale peger udenrigsordfører Martin Lidegaard på, at flere og flere lande, blandt andet vores nabolande, som vi normalt sammenligner os med, er begyndt at hente børn hjem. Sverige har hentet syv forældreløse børn hjem, Norge har hentet fem hjem, og fredag hentede Belgien seks børn hjem fra de syriske lejre.

»For hver dag der går, bliver det mere og mere pinagtigt at se, at Danmark ikke foretager sig noget«, siger Martin Lidegaard.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der leder de pågående regeringsforhandlinger.