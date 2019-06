Putin kalder Vestens liberale værdier forældede

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger i et interview, at liberale værdier er forældede, fordi de er blevet forkastet af et flertal af befolkningerne i de vestlige lande.

I et interview med den britiske avis The Financial Times siger den russiske leder også, at forbundskansler Angela Merkel begik en grundlæggende fejl ved at føre en liberal politik i forbindelse med indvandring fra Syrien og Mellemøsten.

»Den liberale tænkning forudsætter, at der ikke er noget, som nødvendigvis må gøres. Migranter kan dræbe, plyndre og voldtage uden at blive straffet, fordi deres rettigheder som migranter må beskyttes, siger Putin og tilføjer:

»Og hvad er disse rettigheder? Enhver forbrydelse bør have en straf.

»Så de liberale idéer er blevet forældede, De er kommet i konflikt med de interesser, som et overvældende stort flertal af befolkningen har, siger han videre.

Putin siger, at Rusland ikke er homofobisk, men at Vestens villighed til at omfavne homoseksualitet og flydende grænser mellem kønnene forekommer ham at være overdreven.

»Traditionelle værdier er mere stabile og vigtigere for millioner af mennesker end liberale værdier, som efter min mening, er ved at holde op med at eksistere.

Putin sagde også, at det er hans opfattelse af liberale cirkler var opsatte på at ødelægge den katolske kirke ved hjælp af den katolske kirkes egne problemer.

Den russiske præsident siger, at hans møde med den britiske premierminister, Theresa May, ved G20-topmødet i Japan fredag og lørdag, kan rette op på det dårlige forhold mellem Rusland og Storbritannien.

» Alt den ballade om spioner og kontraspioner. Det bør ikke ødelægge relationer mellem lande. Denne spionhistorie er ikke - som vi siger - fem kopeks værk. Heller ikke fem pund for den sags skyld, siger Putin.

Udtalelsen er en henvisning til den dybe krise, som blev udløst af et nervegiftangreb på den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter Julia i en engelsk by den 4. marts sidste år. Ingen af dem døde ved angrebet, men en 44-årig kvinde døde i juli efter at have været i kontakt med den farlige nervegift.

ritzau