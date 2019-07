Østrig vil som det første EU-land forbyde glyfosat

Østrig er som det første land i EU på vej til at indføre et totalforbud mod glyfosat, der indgår i sprøjtemidlet Roundup.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tirsdag stemte et flertal i Østrigs parlament for et forslag om at forbyde al brug af produkter med glyfosat. Det kemiske middel mistænkes for at kunne forårsage kræft.

Lovforslaget var stillet af Østrigs socialdemokratiske parti.

Selv om Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i 2015 klassificerede glyfosat som 'muligvis kræftfremkaldende', så besluttede EU i december 2017 at forny godkendelsen af ukrudtsmidlet på det europæiske marked i yderligere fem år.

I Danmark har Miljøstyrelsen godkendt stoffet og vurderet, at det er sikkert at anvende i forhold til mennesker og miljø.

Roundup produceres af den amerikanske kemigigant Monsanto, som i 2018 blev overtaget af den tyske Bayer-koncern.

De seneste måneder har Bayer tabt tre retssager i Californien om Roundup, hvor kræftramte personer er blevet tilkendt store erstatningssummer.

Bayer har tidligere sagt, at det 'er overbevist om, at glyfosat er sikkert og ikke fremkalder kræft'.

ritzau