USA vil have danske soldater til Syrien og sætter regeringen i et stort dilemma

USA vil have soldater fra blandt andet Danmark til at afløse amerikanske soldater i det nordøstlige Syrien, erfarer Politiken. Det vil sætte Danmark i en klemme mellem Tyrkiet og USA, men Socialdemokratiets forsvarsordfører er positiv.

Den nye socialdemokratiske regering og det nyvalgte folketing står over for en svær beslutning, efter at USA har bedt Danmark og en række andre lande om at sende soldater til det nordøstlige Syrien. Området kontrolleres af kurdiske oprørssoldater.

Hverken Udenrigs- eller Forsvarsministeriet ønsker at kommentere den amerikanske henvendelse, der ifølge Politikens oplysninger blev drøftet på et møde i Udenrigspolitisk Nævn i sidste uge. Politiken erfarer fra en række kilder tæt på processen, at USA blandt andet vil have danske specialstyrker fra Jægerkorpset og Frømandskorpset til området. De danske specialstyrker har igennem nogen tid arbejdet med planlægningen.

I det kurdiskkontrollerede område skal danskerne være med til at rådgive og træne lokale kurdiske soldater fra YPG-militsen. Kurderne står både over for resterne af Islamisk Stat og det russiskstøttede syriske Assad-regime, der er ved at have generobret kontrollen med det meste af det øvrige Syrien.

Samtidig truer den danske Nato-alliancepartner Tyrkiet med at gribe militært ind mod YPG-militsen, som Tyrkiet anser for at være nære allierede med Tyrkiets kurdiske hovedfjende, PKK.

Derfor vil et dansk samarbejde med YPG ikke høste bifald hos Tyrkiets præsident Erdogan. Omvendt vil det ikke falde i god jord i Washington, hvis Danmark afviser det amerikanske ønske.

Beskyttes af USA

Leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet Henrik Breitenbauch er i tvivl om, hvilken beslutning Danmark vil tage, selv om Danmark i de fleste tilfælde opfylder amerikanske ønsker.

»Der vil måske være noget symbolsk i, at Danmark siger ja. Men med Trump og den usikkerhed, der er omkring Pentagon, så er det ikke særlig entydigt, at Danmark vil få noget ud af det«, vurderer Henrik Breitenbauch.

Lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet peger derimod på, at Danmark har en klar interesse i at sige ja til missionen i det nordøstlige Syrien.

»Jeg synes, den ligger ret klart til højrebenet for Danmark – også i en situation, hvor vi gerne vil have kurderne til at beholde danske IS-krigere«, siger Peter Viggo Jakobsen med henvisning til, at kurderne har en del danske syrienskrigere i fangelejre i området.

»Hvis det bliver under amerikansk beskyttelse fra luften, og der vil være amerikanere på jorden, så tror jeg ikke, at tyrkerne tør gøre de vestlige soldater noget. Jeg tror heller ikke, at syrerne eller russerne begynder på noget. Det vil ligge fint i tråd med den profil, Danmark har, og den måde, Danmark deltager i internationale missioner på. Spørgsmålet er, om forsvaret har kræfterne til det«, siger Peter Viggo Jakobsen.

Tyskland har afvist USA

Tyskland har afvist en lignende anmodning fra USA, som den amerikanske topdiplomat James Jeffrey offentliggjorde fredag i flere interview med tyske medier. Han oplyste, at USA ud over Tyskland havde bedt Storbritannien, Frankrig og en række andre lande fra koalitionen mod Islamisk Stat om at sende styrker til området, så USA kan trække sine tropper hjem.

Allerede ved juletid bekendtgjorde præsident Donald Trump, at de amerikanske soldater skulle hjem, men efter store interne diskussioner fik de amerikanske generaler lov til at beholde flere tusinde soldater i området. Nu skal USA’s allierede fylde tomrummet ud, så Trump kan opfylde sine valgløfter om ikke at deltage i uendelige krige fjernt fra USA.