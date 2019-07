Otte vovehalse er blevet stanget af tyre i Pamplona Årets tyrefestival i Pamplona i Spanien er slut. På sidstedagen blev endnu tre personer stanget af tyre.

De berømte tyreløb igennem gaderne i byen Pamplona i det nordlige Spanien er slut for denne gang, og traditionen tro er folk kommet til skade.

Søndag var sidstedagen på dette års San Fermin-festival, som begivenhederne kaldes, og her blev tre personer stanget af tyre.

Der har været tyreløb i otte dage, og antallet af personer, der er stanget af tyre i løbet af de otte dage, er også otte.

En af dem er en amerikaner, der ville tage en selfie, mens tyrende kom buldrende hen af de smalle gader. Han blev stanget i halsen.

Søndag blev to australiere på 27 og 30 år såret, og det samme gjorde en 25-årig spanier.

De lokale sundhedsmyndigheder siger, at det var tyren 'Rabonero', der vejer et halvt ton, der stangede de tre i arme og ben.

Ud over de otte personer, som blev stanget, er 27 andre blevet sendt til hospitalet for at blive undersøgt for knoglebrug og andre skrammer i løbet af ugen.

Røde Kors siger, at omkring 500 personer er blevet behandlet for overfladiske skader på stedet.

Er ofte blevet kritiseret

Ved søndagens tyreløb blev den tungeste af flokken på seks tyre adskilt fra de andre, og det er ofte ved sådanne tilfælde, at den enlige tyr stanger folk.

Traditionen ved tyreløb er ofte blevet kritiseret af organisationer, der kæmper for dyrevelfærd. Men Pamplona-tyreløbet fortsætter år efter år, selv om der var en demonstration mod arrangementet, dagen før det begyndte for otte dage siden.

Festivalen går ud på, at en flok tyre om morgenen drives igennem et afspærret område i byen. Vovehalse forsøger at tirre dyrene ved at løbe foran dem.

På et tidspunkt når tyrende den anden ende af byen, hvor de spærres inde.

Om aftenen skal de ud i en arena og møde en tyrefægter, der slår dem ihjel.

Tyreløbene i Pamplona har stået på siden Middelalderen, men de er blevet verdensberømte, efter at Ernest Hemingway skrev om dem i sin roman 'The Sun Also Rises' - 'Solen går sin gang' - i 1926.

Mennesker fra mange lande kommer til Pamplona hvert år for at følge tyreløbet. Byen har omkring 200.000 indbyggere.

Siden 1911 er 16 mennesker blevet dræbt af tyre i gaderne. Det seneste dødsfald var i 2009.

ritzau