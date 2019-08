24-årigs død skaber ny debat om politibrutalitet i Frankrig: Ung mands tragiske druknedød udløser tumult 24-årige Steve Canicos død under en koncert i Nantes tidligere på sommeren mødes med harme.

Politiet skød med tåregas mod demonstranter i den franske by Nantes i det vestlige Frankrig.

Det skete under en demonstration, hvor man mindedes en ung koncert-gænger, som forsvandt tidligere på sommeren.

Den 24-årige Steve Canico blev fundet druknet i floden Loire tirsdag af en bådejer. Det var 38 dage efter et sammenstød mellem politi og unge festdeltagere ved flodbredden.

Demonstrationen lørdag forløb fredeligt det meste af tiden. Der lød opfordringer til en større march, som fordømte politiets brutalitet.

En mindre gruppe demonstranter, der bar bandanas og havde tildækket ansigterne med tørklæder, anser politiet som skyldige i Canicos død.

De opførte barrikader af blandt andet stole på en plads i byen.

Barrikaderne blev stukket i brand, mens demonstranterne gjorde front mod politiet, viser tv-billeder. Politiet svarede igen med tåregas og vandkanoner.

Dele af bymidten var på forhånd blevet afspærret af politiet. Det skete af frygt for, at autonome og 'gule veste' ville tilslutte sig lørdagens demonstration.

Canico har genoplivet vreden over politiets hårde metoder i Frankrig. Borgergrupper har tidligere beskyldt politiet for at bruge overdreven magt.

Den 24-årige forsvandt efter en techno-koncert i byen, der gik over tiden. Det fik politiet til at skridt ind og lukke musikfesten. Under politiets aktion faldt 14 mennesker i floden.

