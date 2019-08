Flere meldes dræbt under skyderi foran Walmart i Texas

Flere er blevet dræbt under et skyderi foran stormagasinet Walmart i byen El Paso i den amerikanske delstat Texas.

Det oplyser det lokale politi. Ifølge politiet er skyderiet overstået.

Samtidig er én person, som er mistænkt for at stå bag skyderiet, anholdt. Tidligere oplyste politiet på Twitter, at det havde fået oplysninger om, at flere personer stod bag skyderiet, men det ser ikke ud til at være tilfældet.

Foto: Joel Angel Juarez/Ritzau Scanpix Ifølge tv-stationen CNN skal adskillige være blevet dræbt under skyderi foran stormagasinet Walmart i byen El Paso. (Photo by Joel Angel JUAREZ / AFP)

Flere sårede er kørt på hospitalet. Justitsminister i Texas, Dan Patrick, siger til Fox News, at mellem 15 og 20 personer er ramt under skyderi, men at antallet af døde endnu ikke er kendt.

En talsmand, Ryan Mielke, fra University Medical Center of El Paso siger, at flere ofre er kørt på forskellige hospitaler, og at University Medical Center of El Paso har modtaget mindst 10 ofre, som er alvorligt såret.

En andet hospital, Del Sol Medical Center, oplyser ifølge talsmand Victor Guerrero til CNN at have modtaget mindst 11 sårede fra skyderiet.

CBS News har talt med et øjenvidne, der befandt sig udenfor Walmart, da skyderiet fandt sted. Ray Holgin fortæller således til CBS, at han var på vej ind i Walmart, da han hørte mindst 10 skud. Han mener, at han så mindst to personer med skydevåben. Øjenvidnet fortæller også, at han så mindst én person, en ældre kvinde, falde om på jorden, men at han ikke er klar over, om hun var ramt af skud.

Også et andet butikscenter i nærheden er blevet lukket som følge af skyderiet udenfor Walmart, skriver CNN.

Det Hvide Hus oplyser, at præsident Donald Trump er blevet informeret om skyderiet i El Paso.

El Paso ligger i den vestlige del af Texas nær grænsen til Mexico. Byen har 680.000 indbyggere.