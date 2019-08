Den franske filosof Renaud Camus populariserer begrebet ’den store befolkningsudskiftning’. Frygten for fremmed invasion fik morderne i El Paso og Christchurch til at massakrere uskyldige.

Politifolk i Christchurch i New Zealand gjorde et overraskende fund, da de i timerne efter massakren i en moske i byen konstaterede, at gerningsmanden Brenton Tarrant havde lagt et 74 sider langt manifest ud på nettet, inden han myrdede 51 muslimer.